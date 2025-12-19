Ngày 19/12, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Theo đó, nhà trường dự kiến duy trì ổn định chỉ tiêu như năm 2025 là khoảng 9.000. Trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng (3%), xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo phương thức kết hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng với học sinh đạt giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn sử dụng bốn tổ hợp giống như năm ngoái, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Phương thức xét tuyển kết hợp dành cho ba nhóm thí sinh. Nhóm 1 là những em có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA. Thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả thi độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150).

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của đại học là Văn, Lý, Hóa.

Về học phí năm học 2026, dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng từ 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025.

Năm 2025, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động 23-28,83, trong đó cao nhất là ngành Thương mại điện tử. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế Quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...