Ngày 18/6, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027. Việt Nam có 9 trường lọt vào danh sách này.

Đại học Duy Tân vẫn có thứ hạng cao nhất Việt Nam, nhưng giảm 22 bậc so với năm ngoái, xuống hạng 504. Xếp sau đó là Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 751-760.

Hai trường khác nằm trong nhóm 1.000 là Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Quốc gia TPHCM, song Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ vị trí thứ 684 năm ngoái xuống nhóm 801-850 năm nay.

Một số trường khác cũng tụt hạng so với năm ngoái là Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Năm nay, Việt Nam xuất hiện đại diện mới được xếp hạng là Trường Đại học Công nghệ TPHCM, xếp ở nhóm 1.401+.

Thứ hạng đại học Việt Nam năm 2027.

Xét chung trên toàn thế giới, Mỹ là quốc gia có nhiều trường được xếp hạng nhất với 184 trường. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ duy trì vị trí đầu bảng. Xếp sau đó là Đại học Hoàng gia London, Đại học Stanford, Đại học Oxford và Đại học Harvard.

Bảng xếp hạng QS 2027 xếp hạng hơn 1.500 đại học đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên 9 tiêu chí, gồm: Danh tiếng học thuật, Uy tín tuyển dụng, Tỷ lệ cán bộ khoa học/người học, Số trích dẫn/cán bộ khoa học, Tỷ lệ cán bộ khoa học quốc tế, Tỷ lệ người học quốc tế, Mạng lưới nghiên cứu quốc tế, Tỷ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp, Phát triển bền vững.