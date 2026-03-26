Tổ chức QS vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực và ngành học năm 2026. Năm nay, QS đưa ra bảng xếp hạng chung theo 5 lĩnh vực gồm: Nghệ thuật và nhân văn, Kỹ thuật và công nghệ, Khoa học đời sống và y khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và quản lý, đồng thời đưa ra xếp hạng ở 55 chuyên ngành.

Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học góp mặt ở bảng xếp hạng theo lĩnh vực, tăng 3 trường so với năm ngoái và nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, Trường Đại học Văn Lang xếp hạng 260 ở lĩnh vực Nghệ thuật và nhân văn, cao nhất Việt Nam. Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vị trí cao ở lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ với hạng 346 thế giới.

Đại học Quốc gia TPHCM đứng đầu cả nước ở hai lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và quản lý.

Xét theo ngành, Việt Nam có 13 trường được xếp hạng ở 23 ngành. 4 cái tên lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng theo ngành là Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương.

Cụ thể xếp hạng các trường theo ngành như sau:

Đại học Quốc gia TPHCM có 14 ngành đào tạo góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, trong đó 13 ngành nằm trong top 500 thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội có 13 ngành được xếp hạng, trong đó 10 ngành nằm trong top 500 thế giới.

Việt Nam có 2 ngành lọt vào top 100 gồm ngành Nghệ thuật và thiết kế của Trường Đại học Văn Lang và ngành Quản lý khách sạn & Giải trí của Đại học Duy Tân.

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm nay dựa trên dữ liệu từ 1.900 trường, tăng hơn 300 trường so với năm ngoái. Đây cũng là bảng xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.