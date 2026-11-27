Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán vừa công bố kết quả vòng chung khảo xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030. Theo đó, có 58 công trình được Hội đồng vòng chung khảo xét chọn đạt giải, gồm 10 giải Nhất, 20 giải Nhì và 28 giải Ba.

Trong số 10 giải Nhất được xét tặng, Trường Đại học FPT có nhiều giải nhất với 4 giải của các giảng viên PGS.TS Phạm Hùng Quý, TS Hoàng Mạnh Trường, TS Lê Văn Đính, TS Nguyễn Văn Hoàng.

Các công trình đều giải quyết những bài toán gốc của Toán học hiện đại như đi tìm sự ổn định giữa những biến động (nhiễu), tìm ra quy luật hữu hạn trong những không gian vô hạn và xác lập những giới hạn chuẩn xác nhất. Đây chính là nền tảng lý thuyết cốt lõi phục vụ cho khoa học dữ liệu, vật lý toán và các thuật toán tối ưu trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 giải Nhất của các giảng viên Ngô Quốc Anh và Lê Quý Thường.

Trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Đà Lạt đều có 1 giải Nhất.

Danh sách các công trình đạt giải Nhất như sau:

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030. Được tổ chức 3 năm 1 lần, giải thưởng này dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý có công trình toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực toán học và thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Các công trình tham gia xét giải trải qua hai vòng đánh giá: sơ khảo và chung khảo. Hội đồng dựa trên hai nhóm tiêu chí chính. Thứ nhất là giá trị khoa học và công nghệ, thể hiện qua những đóng góp mới về tri thức, phát hiện khoa học, khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới và tiềm năng ứng dụng. Thứ hai là chất lượng công bố, với yêu cầu công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science, xếp hạng Q1 hoặc Q2.