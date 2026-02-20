Ảnh: Bộ KH&CN

Trước đó, ngày 13/2 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng số quốc gia khi Cục Tần số vô tuyến điện chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ là một quyết định hành chính. Đó là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ hơn với công nghệ không gian thế hệ mới, nơi Internet không còn bị giới hạn bởi địa hình đồi núi, hải đảo hay những “vùng lõm” hạ tầng truyền thống.

Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu triển khai bao gồm 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam.

Quy mô này thể hiện cách tiếp cận bài bản, triển khai có kiểm soát và phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia.

Trước đó, trên truyền thông đưa thông tin SpaceX, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đã có hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam.

Khoản đầu tư này nhằm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, dự kiến sẽ cung cấp kết nối Internet băng thông rộng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nơi hạ tầng Internet truyền thống còn hạn chế.

Việc triển khai dịch vụ Starlink được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa SpaceX và các doanh nghiệp viễn thông trong nước, cùng với việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Điều này cũng sẽ góp phần thu hẹp "khoảng cách số", tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ số cho mọi người dân trên cả nước, đặc biệt là tại các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận với hạ tầng băng rộng cố định hoặc mạng 4G, 5G. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của Starlink tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Bình luận về việc SpaceX được cho phép thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam – VIA cho rằng: “Đây là một tín hiệu tốt cho Internet Việt Nam. Từ đây, chúng ta có thêm một lựa chọn băng rộng để kết nối Internet, đặc biệt ở những khu vực còn chưa có cáp quang, các vùng xa, vùng sâu, hải đảo”.

Phân tích cụ thể hơn về những lợi ích khi dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX được thí điểm cung cấp tại Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho hay: Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN về tỷ lệ người dân tiếp cận Internet, tỷ lệ băng rộng cố định và di động.

Cho đến thời điểm này, tại Việt Nam mới chỉ có Viettel đưa ra tuyên bố tham gia lĩnh vực vệ tinh tầm thấp. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho biết tập đoàn này cũng đang nghiên cứu về vệ tinh tầm thấp. Tuy nhiên, phía Viettel cũng chưa thông tin về kết quả của nghiên cứu này.

Một chuyên gia về tần số chia sẻ với VietNamNet rằng, về lý thuyết Việt Nam vẫn có thể có được quỹ đạo cho vệ tinh tầm thấp. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc có thể đăng ký được quỹ đạo vệ tinh là việc vô cùng khó khăn khi mà các quốc gia lớn đã đăng ký các quỹ đạo này.