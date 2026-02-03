Chương trình “Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, tuyên truyền về các kỳ đại hội của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Qua đó, chương trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tin và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tư liệu tại chương trình

Chương trình gồm 3 hoạt động. Trong đó, với hoạt động 1 - “Dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, khách tham quan được tìm hiểu chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam; quá trình hình thành, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu thế kỷ 20 đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay.

Không gian giới thiệu các dấu mốc tiêu biểu, văn kiện, hiện vật, phim tư liệu và hệ thống mã QR về 14 kỳ Đại hội của Đảng, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở hoạt động 2 - “Giải mã lịch sử”, khách tham quan được tổ chức trò chơi tương tác gắn với những sự kiện, nhân vật và mốc son tiêu biểu của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Còn với hoạt động 3 - "Cờ Đảng, cờ Tổ quốc", khách tham quan trực tiếp tham gia làm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Các sinh viên tham gia chương trình

“Khi mới đến tham gia chương trình, em có phần hồi hộp, nhưng sau đó đã được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, em được lắng nghe và tìm hiểu sâu hơn về quá trình thành lập, hình thành và phát triển của Đảng. Những nội dung này không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về lịch sử vẻ vang của Đảng mà còn là dịp để em được nhắc nhớ, củng cố thêm niềm tin và lý tưởng cách mạng.

Qua chương trình, em cảm thấy rất vui, xúc động và càng thêm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, với tư cách là một đảng viên trẻ, một sinh viên” - Trần Anh Đạt (sinh viên Khoa Quản trị, Trường ĐH Kinh tế) chia sẻ khi tới tham gia chương trình.