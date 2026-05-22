Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến phố ở phường Hải An như Trung Hành, Trung Lực, Lê Hồng Phong… đang được triển khai thi công hệ thống thoát nước, tu sửa vỉa hè.

Học sinh rơi xuống hố sâu sau trận mưa lớn.

Nhiều ngày qua, Hải Phòng xuất hiện mưa kéo dài, gây ngập cục bộ tại các tuyến đường này. Trong khi đó, vật liệu và đất cát được để ngổn ngang, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trên các tuyến phố đã xuất hiện các hố lớn, có chỗ sâu gần 1m.

Bà Trần Thị Ngân (48 tuổi, trú tại phố Trung Lực, TP Hải Phòng) cho biết, không ít người dân lưu thông trên tuyến đường đã bị ngã do va phải vật liệu thi công hoặc rơi xuống các hố do công trình thi công tạo ra. Đặc biệt, chiều 20/5, một số học sinh trên đường đi học về đã không may rơi xuống hố, khiến người dân lo lắng.

Một người phụ nữ đã phải lội xuống để hỗ trợ đưa các học sinh gặp nạn lên bờ. Tại hiện trường, 3 chiếc xe đạp của học sinh bị rơi xuống hố. Ngoài ra, nhiều ô tô khi đi qua khu vực này cũng bị sụt bánh, phải nhờ người dân hỗ trợ mới có thể di chuyển ra ngoài.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án phường Hải An xác nhận: Sự việc trên xảy ra tại công trường trên các phố đang thi công dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm thiết bị ngoại vi. Đơn vị đang tìm cách khắc phục, nỗ lực đẩy nhanh thi công để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

“Tuyến phố này có địa hình thấp, cứ có mưa lớn là lại ngập lụt. Khi xảy ra mưa lớn, đơn vị thi công đã dùng dải ruy băng để chăng khu vực đang thi công. Tuy nhiên, do mật độ tham gia giao thông cao, tuyến đường 2 chiều, dù đã được cảnh báo và chăng dây nhưng nhiều người, trong đó có các học sinh, đã vén dây để đi qua dẫn đến việc người và phương tiện bị sa xuống hố”, ông Tuấn giải thích.

Ngày 21/5, UBND phường Hải An đã có văn bản gửi Công ty CP điện chiếu sáng Hải Phòng đề nghị đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ người dân trong mùa mưa lũ.

Xe máy của người dân rơi xuống hố.

Đặc biệt, phường Hải An đề nghị không thực hiện tiết giảm điện chiếu sáng tại các tuyến đường đang và chuẩn bị triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, hạ ngầm thiết bị ngoại vi cụ thể các tuyến đường: Trung Lực, Trung Hành, Nam Trung Hành, Đông Trung Hành, Hào Khê, Nguyễn Văn Hới, Tân Vũ…

Công ty chủ động bố trí lực lượng trực, phương tiện và vật tư để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đặc biệt trong thời gian xảy ra mưa lớn, giông lốc và bão.