Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã thực hiện cùng lúc 5 phẫu thuật, trong đó có 3 vi phẫu, để tái tạo toàn bộ vùng hàm mặt bị vỡ nát cho bệnh nhân bị ngã xuống hố thang máy chở hàng đang di chuyển.

Ngày 11/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ông N.M.T. (65 tuổi, trú tại Hà Nội) được đưa đến trong tình trạng chấn thương nặng vùng hàm mặt, vết thương phức tạp kéo dài từ môi đến vùng thái dương trái, gãy nát xương hàm dưới và xương gò má trái.

Trước đó, trong lúc làm việc, ông T. không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng. Khi ngã, phần mặt của ông đập trực diện vào thành kim loại trên nóc thang máy, trong khi thiết bị vẫn tiếp tục di chuyển, khiến tổn thương càng nghiêm trọng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết: “Qua đánh giá, các bác sĩ ghi nhận gương mặt người bệnh bị tổn thương đứt rời gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai, ống lệ mũi. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt mặt vĩnh viễn, mất khả năng biểu lộ cảm xúc, khó ăn uống, nói chuyện, đồng thời có nguy cơ viêm mủ túi lệ và giảm thị lực”.

Bệnh nhân được phẫu thuật giữ lại khuôn mặt sau vụ tai nạn lao động hy hữu. Ảnh: BVCC

Ngay trong đêm, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa và phẫu thuật cấp cứu để kiểm soát chảy máu, bảo tồn chức năng và ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

ThS.BS Tô Tuấn Linh, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết ca mổ kéo dài nhiều giờ. Ê-kíp đã kết hợp xương hàm trên, hàm dưới, xử lý toàn bộ vết thương phức tạp, phục hồi cấu trúc giải phẫu khuôn mặt.

Đồng thời, các bác sĩ tiến hành vi phẫu khâu nối dây thần kinh số VII tại gốc thần kinh sát xương chũm, cùng nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái, giúp bảo tồn vận động cơ mặt và hạn chế nguy cơ liệt sau chấn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc quan trọng được phục hồi. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nhờ phối hợp đa chuyên khoa và thực hiện đồng thời 5 phẫu thuật, trong đó 3 vi phẫu, bệnh nhân không chỉ được cứu sống mà còn giữ lại được gương mặt và chức năng tự nhiên.