Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/8, nắng nóng còn tiếp diễn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất giảm 1 độ so với hôm qua, phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Thời gian có nhiệt độ ≥35 độ kéo dài 11-17h. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ dịu dần.

Nắng nóng có xu hướng giảm dần ở miền Bắc. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 10-11/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian có nhiệt độ ≥35 độ kéo dài 11-17h. Từ 12/8, nắng nóng ở những khu vực này giảm dần.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng lưu ý, khu vực miền Bắc, dù ngày có nắng nóng nhưng chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to 10–30mm, có nơi 80mm (tập trung sáng sớm, chiều tối và đêm).

Riêng thời tiết Hà Nội 10/8, ngày nắng nóng với mức nhiệt có xu hướng giảm dần còn cao nhất trên 36 độ, chiều tối có lúc có mưa rào và giông.

Ngoài ra, ngày và đêm 10/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to 15–40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các trang tin chính thống để có phương án đi lại phù hợp, an toàn.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, khu vực vùng núi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng và trung du 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng phía Đông Lâm Đồng 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.