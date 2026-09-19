Máy bay không người lái. Ảnh: Fotonocia

Hãng Anadolu dẫn thông báo của biên phòng Moldova trên Telegram cho biết, hai máy bay đã bay qua không phận Moldova theo hướng Olanesti-Cistovodnoe, gần biên giới Moldova và Ukraine.

Cũng trong thời gian này, một máy bay khác được phát hiện bay qua làng Caplani ở phía đông nam Moldova. Máy bay này xuất phát từ hướng Crocmaz, sau đó rời không phận Moldova theo hướng Caplani-Crutoiarovca, về phía Ukraine.

Lực lượng biên phòng Moldova và Ukraine đã phối hợp tìm kiếm nhưng không phát hiện mảnh vỡ hay dấu vết vụ nổ nào trên lãnh thổ Moldova. Sau đó, giới chức Ukraine thông báo đã tìm thấy hiện trường một vụ nổ cùng các mảnh vỡ chưa xác định trên lãnh thổ nước này, cách biên giới quốc gia khoảng 1,2km.

Sáng 18/9, các mảnh vỡ nghi là của máy bay không người lái (UAV) cũng được phát hiện trên một cánh đồng gần làng Colonita, thuộc khu tự trị Chisinau, sau khi người dân báo cáo nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Bộ Ngoại giao Moldova hôm 19/9 lên án mạnh mẽ vụ việc, nhấn mạnh rằng “bất kỳ hành động xâm nhập trái phép nào vào không phận Cộng hòa Moldova đều không thể chấp nhận và cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi”.

Bộ này cho rằng vụ việc là một hậu quả nghiêm trọng khác của cuộc xung đột Nga và Ukraine, đồng thời cảnh báo giao tranh tiếp diễn đang đe dọa an ninh của Moldova và người dân nước này.

“Những tác động từ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine không dừng lại ở biên giới Ukraine”, Bộ Ngoại giao Moldova tuyên bố.

Moldova có chung đường biên giới với Ukraine và ủng hộ Kiev sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra.