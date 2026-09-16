Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/9 cho biết Nga đã 2 lần sử dụng UAV để đe dọa chuyên cơ của ông khi di chuyển qua không phận Moldova.

"Chuyên cơ của tôi có mặt tại đó và đây là lý do UAV Nga tấn công Moldova. Chúng tôi không chia sẻ điều đó với truyền thông, nhưng khi trở về Kiev qua Chisinau, họ lại làm điều tương tự một lần nữa", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS.

Tổng thống Zelensky nhận định Nga muốn làm ông "sợ hãi", thay vì gây ra một mối đe dọa trực tiếp với chuyên cơ. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 14/9 chưa có hiệu lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Không, lệnh ngừng bắn đó chưa được thông qua. Phía Nga không bao giờ nghĩ đến chuyện đàm phán với một bên ở thế yếu. Vì lẽ đó, chúng tôi phải thực hiện các cuộc tấn công đáp trả", ông Zelensky cho hay.

Hiện có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến việc chuyên cơ của nhà lãnh đạo Ukraine bị UAV đe dọa ở Moldova. Vào ngày 9/9, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố một UAV đã suýt va chạm với phi cơ chở Tổng thống Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska khi họ rời Moldova để đến Oslo.

Ngược lại, phát ngôn viên chính phủ Moldova Dumitru Ciorici ngày 10/9 khẳng định rằng, máy bay chở ông Zelensky chưa bao giờ gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào.

"Đúng là thông phận Moldova đã bị đóng cửa để bảo vệ các chuyến bay khỏi nguy cơ từ một UAV xâm nhập. Tuy vậy, sau khi nguy cơ này được giải quyết, các hạn chế đã được gỡ bỏ. Vì lý do tương tự, máy bay chở Tổng thống Zelensky đã cất cánh muộn hơn so với dự kiến. Máy bay này không gặp phải nguy cơ trực tiếp nào, bởi phương tiện luôn ở trên mặt đất trong thời gian không phận bị đóng cửa", ông Ciorici thông tin.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các phát biểu về mối đe dọa nhằm vào chuyên cơ chở ông Zelensky là "không có thực".