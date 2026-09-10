Ông Støre nói với đài truyền hình công cộng NRK của Na Uy hôm 9/9 rằng sự việc xảy ra khi máy bay chở vợ chồng Tổng thống Ukraine cất cánh từ Moldova một ngày trước đó để tới Oslo dự tang lễ của cố Quốc vương Na Uy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE-EPA

“Máy bay chở ông ấy (Zelensky) suýt bị một UAV đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova. Đó là thực tế mà ông ấy phải đối mặt”, Thủ tướng Na Uy cho hay, nhưng không cung cấp thêm chi tiết hay cho biết liệu ông có nhận được thông tin này trực tiếp từ ông Zelensky hoặc phía Ukraine hay không.

Phát biểu của ông Støre cũng không nêu rõ liệu sự cố này là hành động cố ý hay chỉ là tai nạn.

Báo Ukrainska Pravda dẫn lời ông Støre kể thêm rằng trong một cuộc trò chuyện ngắn vào sáng 9/9, ông đã hỏi thăm về đêm vừa qua của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine nói bản thân không thể coi đó là một đêm yên ổn vì liên tục nhận được báo cáo về các địa điểm bị Nga tấn công gần đây.

"Đây là một tình huống vô cùng căng thẳng và để lại ấn tượng mạnh mẽ”, Thủ tướng Na Uy bình luận.

Trước đó, vào ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Moldova đã thông báo về một vụ UAV xâm phạm không phận. Thiết bị được cho là thuộc dòng UAV Shahed.

Vụ xâm phạm không phận xảy ra lúc khoảng 16h20 giờ địa phương. Sau đó, có báo cáo cho biết một UAV đã rơi xuống cánh đồng mặc dù loại thiết bị không được xác định cụ thể.