Theo báo Kyiv Independent, Đại sứ Nga Oleg Ozerov ngày 26/11 đã được triệu tập tới trụ sở Bộ Ngoại giao Moldova để tham vấn về việc UAV của Nga xâm phạm không phận của Moldova.

"Những sự cố như vậy là không thể chấp nhận được. Cộng hòa Moldova đã và sẽ kiên quyết bác bỏ mọi hành động xâm phạm an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ gửi thông điệp cho Nga rằng, hành vi như vậy là không thể chấp nhận trong bối cảnh an ninh đang vô cùng phức tạp", Ngoại trưởng Moldova Mihai Popșoi cho biết.

UAV của Nga rơi xuống mái nhà dân Moldova. Ảnh: Cảnh sát Moldova

Trước đó, Bộ Quốc phòng Moldova đã thông tin về việc 6 UAV của Nga xâm phạm không phận nước này tại thời điểm các lực lượng Moscow tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine. Một trong số các UAV này đã rơi xuống một ngôi nhà ở gần biên giới Ukraine và đã được cơ quan chức năng thu giữ.

UAV liên quan đến vụ việc có sơn ký hiệu Z màu đỏ, được xác định là mẫu Gerbera do Nga sản xuất. Đây là dòng UAV gây nhiễu tầm xa, thường được Moscow dùng làm mồi nhử trong những cuộc tập kích quy mô lớn.

Gerbera có sải cánh dài 2,5m, nặng 18kg, vận độ tối đa đạt 160 km/h, tầm hoạt động 600km. Thời gian gần đây, Nga đã bắt đầu sản xuất các phiên bản Gerbera tiên tiến hơn, được trang bị đầu đạn hạng nhẹ để làm nhiệm vụ tấn công.