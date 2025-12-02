Xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (nay là xã Hà Linh), tỉnh Hà Tĩnh nằm ven dòng sông Ngàn Sâu hiền hòa, nhưng mỗi mùa mưa bão, lũ lụt về, người dân lại sống trong thấp thỏm, âu lo.

Địa hình thấp trũng, chỉ cần mưa lớn là nước đã dâng ngập, khiến sinh hoạt, sản xuất và cuộc sống của bà con xã Hà Linh bị xáo trộn. Để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt ấy, người dân đã tìm giải pháp xây những ngôi nhà phao nổi, an toàn theo từng con nước.

Người dân xã Hà Linh ứng phó với lũ lụt bằng cách xây dựng nhà phao.

49 năm rời Hà Nội vào làm dâu tại thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ cũ, bà Ngô Thị Nhã (SN 1955, ở Hà Nội) không còn nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu trận lũ. Bà kể, từ khi theo chồng về sinh sống ở đây vào năm 1976, hầu như năm nào vào mùa mưa, thường từ tháng 9 đến tháng 11, bà cũng nơm nớp lo nước lũ bất ngờ tràn về.

Bà Ngô Thị Nhã - người phụ nữ Hà Nội về làm dâu vùng rốn lũ Hà Tĩnh.

“Hồi đó, bố mẹ tôi biết anh ấy quê vùng lũ nên cũng khuyên can, sợ tôi vất vả. Nhưng vì thương anh, tôi vẫn quyết định vào Hà Tĩnh. Nhiều năm chứng kiến lũ cuốn trôi tài sản, vật dụng, tôi ám ảnh mỗi khi mùa mưa tới. Nhưng từ khi có nhà phao, tôi yên tâm hơn. Nước dâng đến đâu, nhà phao nổi đến đó”, bà Nhã chia sẻ.

Trận lũ lịch sử năm 2010 vẫn in sâu trong ký ức của bà: “Năm đó có hai cơn lũ trong tháng 10, lũ chồng lũ, nước dâng cao đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Chúng tôi chỉ kịp sơ tán người, còn tất cả tài sản đều bị nhấn chìm".

"Trước năm 2010, mưa nhiều nhưng nước chỉ ngập đường, không tràn vào nhà, nên bà con chủ quan. Năm đó, chuồng gà, chuồng lợn, nhà bếp của gia đình tôi cũng bị cuốn trôi. Rất may có những chiếc thuyền nhỏ để kịp thời ứng cứu người”, bà Nhã nhớ lại.

Ngoài việc xây dựng nhà phao để người tránh lũ, gia đình bà Nhã còn làm chuồng trâu bằng phao nổi.

Rút kinh nghiệm từ những trận lũ trước, năm 2018, gia đình bà Nhã quyết định xây dựng một căn nhà phao tránh lũ với kinh phí 28 triệu đồng. Nhà phao được nâng đỡ bởi 16 thùng phuy, mỗi thùng chịu tải khoảng 0,2 tấn, giúp toàn bộ căn nhà chịu được tổng trọng lượng 3,2 tấn.

“Từ khi có nhà phao, gia đình tôi yên tâm hơn, mưa lũ lớn hay nhỏ cũng không còn quá lo lắng. Vừa rồi Đắk Lắk xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người, tôi càng mong mô hình nhà phao này được nhân rộng để người dân vùng lũ thêm an toàn và chủ động trước những diễn biến khó lường của thời tiết”, bà Nhã chia sẻ.

Bên trong nhà phao được thiết kế các gác để xếp đặt đồ đạc, các vật dụng cần thiết.

Trẻ em vùng lũ Hà Tĩnh an tâm khi có nhà phao nổi.

Ngoài việc xây nhà phao để đảm bảo an toàn cho người, gia đình bà Nhã cũng làm nhà phao cho đàn trâu bò. "Chuồng trâu được đỡ bằng 3 thùng phuy, vừa đủ đảm bảo an toàn cho trâu khi mùa lũ về. Khi nước dâng, chuồng sẽ nổi lên", bà Nhã nói thêm.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1981, trú thôn Trung Tiến) cũng đã trải qua không ít trận lũ lịch sử. Những năm đầu về sống ở vùng rốn lũ, anh phải chứng kiến cảnh tài sản bị cuốn trôi, nhà cửa ngập chìm trong nước. Qua nhiều lần đúc rút kinh nghiệm, anh Thiện cũng xây dựng được cho gia đình một căn nhà phao.

Nhà phao của gia đình anh rộng khoảng 30m², được bố trí bốn cọc định vị vững chắc. Nhà được xây dựng bằng tôn, cố định với khung sắt chắc chắn, phía dưới là 24 thùng phuy chịu lực tốt, có thể nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà và tài sản bên trong.

Căn nhà có 4 cột định vị, bên ngoài mỗi cột có vòng sắt trượt để giúp ngôi nhà lên xuống theo con nước mà không bị lệch khỏi trụ bê tông cố định.

Theo anh Thiện, nhà phao được xây trên các trụ bê tông cố định, dùng để đỡ hệ thống thùng phuy và khung sắt phía trên.

"Nước lên thì nhà nổi lên, nước xuống thì nhà hạ xuống. Khung nhà được tách rời với trụ bê tông. Khi nước lũ dâng, các thùng phuy gắn dưới khung sẽ giúp toàn bộ ngôi nhà nổi lên. Bốn cột định vị cho phép nhà chuyển động lên xuống theo mực nước, đồng thời giữ cho nhà không bị xô lệch khỏi trụ bê tông”, anh Thiện chia sẻ.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà phao này khoảng 58 triệu đồng, nhưng theo anh Thiện, đây là khoản đầu tư xứng đáng. Trước khi có nhà phao, mỗi mùa lũ về, anh phải chuyển hết tài sản lên nhà cao tầng của các gia đình khác hoặc nhờ bà con cất giữ.

Giờ đây, với căn nhà phao, mọi thứ đều được an toàn ngay tại chỗ. Anh người nhà có thể ngủ lại trên nhà phao mà không phải lo lắng về mực nước dâng.

Các thùng phuy kết lại với nhau để căn nhà có thể nổi lên trên mặt nước khi lũ dâng cao.

Không chỉ phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình, mô hình nhà phao còn được nhiều quán tạp hóa lớn trong vùng áp dụng.

Anh Thiện cho biết các cửa hàng ở xã nơi anh sinh sống cũng xây dựng theo kết cấu nhà phao. Nhờ đó khi nước lũ dâng cao, quán hàng vẫn nổi lên cùng dòng nước, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. “Nhìn vào mô hình này, tôi càng thấy cần nhân rộng ở các vùng thấp trũng. Nó không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn bảo vệ tính mạng con người", anh nói.

Một quán tạp hóa được xây dựng theo mô hình nhà phao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, cho biết đến nay toàn xã đã có hơn 135 hộ dân xây dựng nhà phao chống lũ.

Theo ông Tần, nhà phao mang lại nhiều tiện ích so với nhà chòi truyền thống. “Người dân có thể để sẵn tài sản bên trong, nên khi lũ về không phải vất vả di chuyển đồ đạc. Nước dâng đến đâu, nhà nổi theo đến đó, nhờ vậy bà con không còn lo lũ lớn hay nhỏ”, ông nói.

Ngôi nhà phao có 4 cột định vị, kết nối chặt với khu nhà chính để phòng khi nước lũ cuốn.

Theo Chủ tịch xã Hà Linh, mô hình này xuất phát từ kinh nghiệm dân gian trước đây, khi mỗi mùa mưa lũ người dân thường chặt nứa, thân chuối để kết bè tránh nước. Sau này, khi kinh tế phát triển, bà con đã cải tiến bằng cách sử dụng phuy nhựa làm phao, tạo nên những ngôi nhà nổi kiên cố và an toàn hơn.

Ông Tần nhấn mạnh, đây là giải pháp mang tính chủ động cao trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường.

"Các cột định vị của nhà phao được thiết kế theo đặc thù từng khu vực, thường cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 2010 khoảng 1,5m. Trận lũ năm đó từng khiến nhiều nơi ngập hơn 5,5m, gây thiệt hại nặng nề, nhưng từ khi có nhà phao, người dân đã yên tâm tránh lũ", ông Tần nói thêm.