CLIP: Lực lượng quân đội cứu cụ già và người thân kẹt trên nóc nhà ở Tây Nha Trang trong mưa lũ (nguồn: Xuân Ngọc):

Sáng 21/11, tại tỉnh Khánh Hòa, nước lũ đã rút dần song vẫn còn ngập diện rộng. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để đưa người dân mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. Nhiều người dân cùng các đoàn cứu trợ cũng cấp tập huy động nhu yếu phẩm, nước và phương tiện các loại để hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Vừa được giải cứu và đưa về nơi tạm trú sau nhiều giờ mắc kẹt, ông Cao Văn Toàn (61 tuổi, phường Tây Nha Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng vì tốc độ của mưa lũ. "Chưa từng thấy cơn lũ nào nhanh và lớn như thế ở Nha Trang", ông Toàn nói.

Nước lũ ngập sâu, ông Cao Văn Toàn phải lên nóc nhà ôm áo phao chờ được cứu. Ảnh: Xuân Ngọc

Khoảng 18h ngày 19/11, trời mưa xối xả, ông Toàn đang ngồi trong nhà thì thấy nước lũ tràn vào. Điện mất, trời tối om. Con cái ở TPHCM, sống một mình trong căn nhà có gác lửng, ông kê ít đồ đạc lên cao. Lúc sau, nước dâng cao hơn đầu gối, rồi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ dồn dập, cô lập hoàn toàn khu dân cư.

Ông Toàn chỉ kịp vơ vội áo phao, ít đồ khô rồi lên gác lửng, sau đó là mái tôn. Ông nhớ lại, tối đó, nước ngập lút gác lửng, ông tìm cách lên vị trí cao hơn. Suốt đêm, ông ướt sũng co ro trên mái tôn vì lạnh. Ông ôm áo phao, đói thì nhai tạm ít đồ khô và không dám ngủ mà ngồi canh nước lũ, chờ có đoàn cứu hộ nào đi qua để gọi cứu.

Đến chiều 20/11, mưa vẫn chưa ngớt. Trên mái tôn, ông thấy nhiều người bị cô lập. Nước lũ vẫn ngập sâu, khiến hy vọng được đội cứu hộ tiếp cận của ông Toàn mong manh hơn.

May mắn, thời điểm này, đoàn cứu hộ đi qua phát hiện, đưa ông đến nơi an toàn.

Gia đình anh Võ Đình Trí được giải cứu sau nhiều giờ bị cô lập trong lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang, 6 người trong gia đình anh Võ Đình Trí (32 tuổi) ướt sũng, mệt mỏi sau hơn một đêm kẹt trong lũ trên đường Cầu Dứa Phú Nông, phường Tây Nha Trang. Sau khi được lực lượng chức năng cung cấp nhu yếu phẩm, gia đình anh lên ô tô về nhà người thân ở phường Nam Nha Trang tạm trú.

Anh Trí kể lại, chiều tối 19/11, nước tràn vào nhà, ban đầu ngập khoảng 20cm. Tuy nhiên, chỉ sau vài chục phút, nước đã dâng lên hơn 1m. Bên ngoài trời mưa xối xả.

Anh Trí lo lũ tiếp tục dâng, trong khi nhà không có vị trí cao để tránh trú nên đã đưa cả gia đình mang theo ít vật dụng, thức ăn di tản sang nhà hàng xóm cao hai tầng. Khi ấy, căn nhà đã có hơn 10 người đến tá túc. Tối hôm đó, nước dâng cao đến 3m, ngập gần lút mái nhà anh Trí.

Anh Trí chia sẻ, gần 20 người tránh lũ trong nhà hai tầng, chia nhau thức ăn, nước uống, ưu tiên cho trẻ em và người già. Trong các gian phòng tầng hai, đa phần mọi người không dám ngủ vì lo lắng, hoang mang khi nước lũ vẫn chưa rút, điện thoại không liên lạc được với bên ngoài.

May mắn, đến chiều 20/11, lực lượng cứu hộ đi qua đã phát hiện và ưu tiên đưa những gia đình có người già, trẻ nhỏ ra ngoài, trong đó có gia đình anh Trí.

Với anh Trí, đây là trận lũ kinh hoàng, chưa từng thấy ở Nha Trang. Trước đó, vợ chồng anh đoán nhà sẽ bị lũ tràn vào nên đã kê cao đồ đạc nhưng không ngờ nước lên nhanh và ngập sâu đến vậy. Bây giờ nhà cửa, đồ đạc đã ngập lũ, ngậm nước, khả năng cao là bị hư hỏng, "nhưng may mắn người còn là đã hạnh phúc rồi" - anh Trí cho biết.

Bà Lê Thị Dẫn lo lắng khi chưa liên lạc được với ba con gái mắc kẹt trong lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn bà Lê Thị Dẫn (46 tuổi) đứng ngồi không yên vì vẫn chưa liên lạc được ba con gái (8, 11, 24 tuổi). Sau khi khai báo với chính quyền nhờ hỗ trợ cứu ba con đang mắc kẹt, bà liên tục tìm gặp cán bộ địa phương để hỏi về công tác cứu hộ.

Bà Dẫn làm việc tại quán ăn. Bốn mẹ con bà thuê căn trọ rộng gần 20m², có gác lửng ở trong hẻm đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang. Chiều 19/11, bà đang đi làm thì nghe con gái lớn báo nước đã trào vào nhà trọ. Người mẹ dặn dò con kê đồ đạc lên cao.

Tuy nhiên, nước lũ tràn về nhanh, đến gần tối, khu vực bà thuê trọ ngập sâu. Bà không thể về nhà trọ, cũng không liên lạc được điện thoại với các con. Người mẹ gọi đủ nơi nhờ giúp đỡ trong tâm trạng hoảng loạn, lo lắng.

Mưa lũ gây ngập sâu nhiều nơi ở phường Tây Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Giọng thều thào, bà Dẫn cho biết, nơi bốn mẹ con thuê trọ khá thấp, gần cầu gỗ Phú Kiểng ở sông Cái Nha Trang. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, nơi này hay bị ngập cục bộ phía trước.

Người mẹ lo lắng, nước lũ thế này chắc dãy trọ đã ngập đến mái. Tạm trú tại nút giao Ngọc Hội, nơi lực lượng chức năng dựng hai lều dã chiến để người dân tránh trú, đồng thời làm địa điểm tập kết lương thực và phương tiện cứu hộ, bà Dẫn không ngừng khắc khoải lo âu: “Không biết các con tôi đang ở đâu, chỉ mong chúng bình yên”.

Người dân khai báo với lực lượng chức năng nhờ tìm người thân chưa liên lạc được do mắc kẹt trong lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại Khánh Hòa, từ ngày 16/11 đến nay đã có 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lũ. Nhiều khu dân cư ngập sâu, hàng nghìn người còn bị cô lập trong lũ. Thống kê toàn tỉnh, đến nay ghi nhận có 14 người chết; khoảng 9.000 căn nhà bị ngập, hư hỏng.