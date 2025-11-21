Sau gần 2 ngày nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị cô lập vì ngập lụt, đêm 20/11, tại một số khu vực, nước lũ rút, để lại lớp bùn non nhão nhoét, đặc sánh.

Tại phường Quy Nhơn Đông, dù mất điện nhưng không ai đợi đến sáng, người dân tất bật thắp nến, bật đèn điện thoại, nổ máy xe để tạo ánh sáng, tranh thủ dọn dẹp.

Người dân bật đèn điện thoại để tranh thủ quét dọn. Ảnh: Trần Hoàn

Chị Nguyễn Thị Phú (48 tuổi, sống ở đường Hùng Vương) cho biết, từ sáng 20/11 nước bắt đầu rút nên cả gia đình phải tranh thủ dọn dẹp. Khoảng 5h sáng, khi trời vẫn còn mờ tối, mọi người dùng dụng cụ gạt lớp bùn non ra ngoài.

Chị Nguyễn Thị Phú nổ xe máy tạo ánh sáng để cùng gia đình dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Trần Hoàn

Vừa đẩy bùn ra khỏi sân, chị Phú nói: “Phải canh theo nước rút, nước rút đến đâu thì quét bùn đến đó. Nếu để nước rút hết rồi mới dọn thì bùn sẽ khô lại, vất vả gấp bội”.

Cách đó không xa, nhà bà Trần Thị Mai (76 tuổi) ngổn ngang bùn bẩn. Do nền nhà cao nên nước rút sớm hơn những hộ xung quanh, khoảng 1h ngày 20/11, bà và các cháu phải bắt đầu rửa dọn và canh chừng cả ngày. “Nếu không canh chừng, để nước rút hẳn rồi mới rửa thì bùn sẽ quánh lại, già yếu như tôi làm sao xử lý được...”, bà Mai chia sẻ.

Một phòng khám tiến hành dọn rửa để hoạt động trở lại. Ảnh: Trần Hoàn

Ở tổ 8, khu vực 2, ông Nguyễn Huỳnh Ba (70 tuổi, ở đường Đào Tấn) đang dọn dẹp khoảng sân với ánh đèn dầu hắt ra yếu ớt từ trong nhà. Ông kể, nước lũ dâng quá nhanh, chỉ sau vài giờ ngôi nhà của ông đã ngập khoảng 1,5m; tủ lạnh, xe máy và nhiều vật dụng khác nằm im trong dòng nước đục ngầu.

Theo ông Ba, năm 2009 ở đây có một trận lụt lớn nhưng nhà chỉ ngập chừng 40cm. Từ nhỏ đến giờ, ông chưa thấy trận lũ lụt nào to như lần này. Khi nước lũ ập vào, hai ông bà vội lên gác tránh trú, còn lại mọi thứ đành phó mặc cho ông trời.

Ông Nguyễn Huỳnh Ba tranh thủ dọn dẹp. Ảnh: Trần Hoàn