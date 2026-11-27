Nhiều ngân hàng lớn giảm nhân sự trong 9 tháng đầu năm, trong đó 3 ngân hàng quốc doanh là BIDV, Vietcombank và VietinBank. Sacombank tiếp tục dẫn đầu về số nhân sự bị cắt giảm sau nỗ lực tái cấu trúc của ngân hàng.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026 của 29 ngân hàng thương mại niêm yết, tổng số nhân viên tại các ngân hàng này đạt 243.023 người vào ngày 30/9/2026.

Con số này giảm hơn 3.700 người, tương đương mức giảm hơn 1,5% so với thời điểm 31/12/2025. Thống kê này không bao gồm hơn 40.000 nhân sự đang làm việc tại Agribank, Vikki Bank, VCBNeo, MBV, GPBank và SCB.

Xu hướng thu hẹp quy mô nhân sự diễn ra tại nhiều ngân hàng lớn. Trong đó, cả ba ngân hàng thuộc nhóm Big4 gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận số lượng nhân viên giảm trong 9 tháng đầu năm.

Cùng với đó, các ngân hàng lớn thuộc khu vực tư nhân như Sacombank, VIB, LPBank, Eximbank cũng nằm trong nhóm ngân hàng có sự sụt giảm về số lượng nhân sự. Tổng cộng, có 14 ngân hàng trong danh sách khảo sát có số lượng nhân viên thấp hơn so với cuối năm 2025.

Sacombank là ngân hàng giảm nhân sự nhiều nhất. Đã có 4.300 nhân sự rời nhà băng này trong 9 tháng qua, tương đương mức sụt giảm tới 27% so với hồi đầu năm. Tại ngày 30/9, số lượng cán bộ nhân viên đang làm việc tại Sacombank là 11.560 người.

Eximbank đứng sau Sacombank về số nhân sự rời đi, 771 người trong ba quý đầu năm, số lượng nhân sự còn lại là 5.300 người.

VIB cũng ghi nhận mức sụt giảm về số lượng nhân sự là hơn 600 người, còn lại 9.300 người.

Tại BIDV, số lượng cán bộ nhân viên tại ngày 30/9 là 25.687 người, giảm gần 600 người so với đầu năm.

VietinBank còn lại 21.836 người, giảm 452 người so với đầu năm.

Sau giai đoạn tinh gọn nhân sự trong năm 2024-2025, LPBank tiếp tục ghi nhận số lượng nhân viên giảm trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến ngày 30/9, ngân hàng có 9.223 nhân viên, giảm 374 người so với cuối năm trước.

Vietcombank cũng giảm 253 nhân viên so với cuối năm 2025, xuống còn 22.401 người, tương đương mức giảm khoảng 1,12%. So với quy mô nhân sự “khủng” của một ngân hàng Big4, mức thay đổi về số lượng nhân sự này là không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, trong số 15 ngân hàng ghi nhận mức tăng về số lượng cán bộ nhân viên so với đầu năm, VPBank dẫn đầu về mức tăng khi có thêm hơn 2.100 người gia nhập nhà băng này, nâng tổng số nhân viên của VPBank lên gần 20.000 người.

Techcombank tăng 445 người, lên 11.907 người. MB tăng 442 người, lên 13.489 người. Hiện cả hai “ông lớn” này đều thuộc nhóm ngân hàng có quy mô nhân sự dẫn đầu khối thương mại cổ phần, lần lượt 11.900 người và 13.500 người.

Xét về quy mô nhân sự, 9 ngân hàng niêm yết đang có số lượng nhân sự vượt 10.000 người. Trong đó, 3 ngân hàng quốc doanh dẫn đầu và đều có trên 20.000 người lao động, gồm: BIDV 25.687 người, Vietcombank 22.401 người, VietinBank 21.836 người.

Tiếp đến là các ngân hàng gồm: VPBank 19.686 người, MB 13.489 người, ACB 12.691 người, Techcombank 11.907 người, Sacombank 11.560 người, HDBank 10.677 người.

Trong khi đó, nhóm các ngân hàng có quy mô dưới 3.000 nhân sự lần lượt gồm: BVBank hơn 2.900 người, Kienlong Bank gần 2.600 người, NCB 2.200 người, PGBank 1.900 người, Viet A Bank 1.600 người, BaoViet Bank và Saigonbank 1.500 người.