Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngày 17/11 thông báo đã hoàn tất việc sắp xếp bộ máy. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ngân hàng có 11.560 nhân viên tính đến ngày 30/9, giảm 4.291 người, tương đương 27% so với cuối năm 2025.
Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia điều hành, Sacombank triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, giảm các cấp quản lý trung gian, sắp xếp lại mạng lưới và cơ cấu nhân sự.
Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Sacombank giảm từ 46,1% cùng kỳ năm trước xuống 32,6%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.793 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.
Chi phí nhân viên trong 9 tháng đạt 5.100 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt hơn 4.476 tỷ đồng, giảm 19%.
Tính theo khoản chi lương và phụ cấp, mức chi bình quân của Sacombank đạt 43 triệu đồng/người/tháng, so với 39 triệu đồng/người/tháng cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%, còn dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%.