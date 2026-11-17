Gần 1/3 nhân sự rời Sacombank trong 9 tháng đầu năm sau quá trình tinh gọn bộ máy thực hiện gần một năm qua. Ngân hàng hướng đến mục tiêu Top 1 về thu nhập cho nhân viên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngày 17/11 thông báo đã hoàn tất việc sắp xếp bộ máy. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ngân hàng có 11.560 nhân viên tính đến ngày 30/9, giảm 4.291 người, tương đương 27% so với cuối năm 2025.

Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia điều hành, Sacombank triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, giảm các cấp quản lý trung gian, sắp xếp lại mạng lưới và cơ cấu nhân sự.

Lễ mừng công hoàn tất tinh gọn bộ máy của Sacombank. Ảnh: Sacombank.

Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Sacombank giảm từ 46,1% cùng kỳ năm trước xuống 32,6%. Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.793 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Chi phí nhân viên trong 9 tháng đạt 5.100 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt hơn 4.476 tỷ đồng, giảm 19%.

Tính theo khoản chi lương và phụ cấp, mức chi bình quân của Sacombank đạt 43 triệu đồng/người/tháng, so với 39 triệu đồng/người/tháng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%, còn dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%.