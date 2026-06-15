Những ngày qua, vụ việc liên quan đến mô hình bán “hợp đồng kỳ nghỉ” được phản ánh trên VTV đã gây xôn xao dư luận. Đằng sau những con số thiệt hại là không ít câu chuyện đau lòng của các gia đình có người thân trở thành nạn nhân. Câu chuyện của mẹ chồng chị T.K (SN 1981, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) là một ví dụ điển hình.

Mẹ chồng chị T.K. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo chị T.K, mẹ chồng chị năm nay 70 tuổi. Từ một người có trong tay số tiền lên tới hàng tỷ đồng, bà dần trở thành người gần như trắng tay vì liên tục đổ tiền vào các “hợp đồng kỳ nghỉ”.

“Không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm, mẹ tôi còn được các nhân viên tư vấn đưa đến ngân hàng để vay tín chấp, thậm chí vay cả tín dụng đen nhằm tiếp tục mua các gói kỳ nghỉ”, chị kể.

Điều khiến gia đình bất lực nhất là mọi lời khuyên can đều trở nên vô nghĩa. Theo chị T.K, dù con cháu nhiều lần phân tích, thuyết phục, thậm chí có lúc phải nặng lời, bà vẫn không nghe. Ngược lại, bà lại hoàn toàn tin tưởng những người bán kỳ nghỉ.

Đây là hoá đơn vay tín chấp lãi khủng của ngân hàng của mẹ chị K. Ảnh: GĐ nạn nhân cung cấp

“Chồng tôi vì chiều mẹ và khuyên mãi không được nên cuối cùng phải thốt lên một câu nghe có vẻ ngược đời nhưng lại đúng với trường hợp của bà: Chỉ đến khi bà hết tiền thì cuộc sống mới yên ổn được”, chị chia sẻ.

Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ khi không còn khả năng tiếp tục nộp tiền, sức khỏe của bà cũng suy kiệt vì ngày nào cũng phải nhận những cuộc gọi thúc giục đóng thêm tiền từ đội ngũ tư vấn. Áp lực kéo dài khiến bà phải nhập viện điều trị.

Những thông tin của các đối tượng lừa đảo nhắn cho mẹ chồng chị K.

Thậm chí, gia đình phải tạm thời giữ điện thoại để bà cắt đứt liên lạc với những người bán kỳ nghỉ thì mới có thể thoát khỏi vòng xoáy đó. Không cam lòng nhìn số tiền tích cóp của gia đình mất đi, người thân đã nhiều lần tìm đến nơi bán các gói kỳ nghỉ để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, theo chị T.K, những gì họ nhận được chỉ là sự quanh co, đùn đẩy trách nhiệm và những lời hứa hẹn kéo dài.

“Chúng tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi theo những lời hứa đó thì chỉ mất thêm thời gian. Cuối cùng đành tự an ủi, coi như mất tiền để đổi lấy bài học”, chị nói.

Điều khiến chị day dứt nhất là không hiểu vì sao mô hình này có thể tồn tại trong thời gian dài và khiến hàng trăm người cao tuổi mất tiền mà vẫn chưa bị xử lý triệt để.

“Tôi vẫn tin rằng với sự quan tâm của dư luận cả nước lúc này, công lý sẽ được thực thi và những người gây ra những thiệt hại ấy sẽ phải trả giá cho hành động của mình”, chị bày tỏ.

Theo lời kể của chị T.K, mức độ tin tưởng của mẹ chồng đối với những người tư vấn lớn đến mức bà nhiều lần nói dối con cháu để xin tiền.

Một số hình ảnh mẹ chồng chị K. chuyển tiền cho những người bán kỳ nghỉ. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Bà viện lý do cần mua thiết bị chăm sóc sức khỏe hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân để được các con chuyển hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, số tiền đó sau cùng lại tiếp tục được chuyển cho những người bán kỳ nghỉ.

“Chồng tôi rất thương mẹ nên bà cần là chuyển. Nhưng thực chất số tiền ấy đều được bà dùng để nộp cho các gói kỳ nghỉ”, chị nói.

Điều trớ trêu là trong khi bà luôn tỏ ra thương cảm với những người khác cũng bị lừa hàng trăm triệu đồng thì lại không hề nhận thức đầy đủ về số tiền hàng tỷ đồng của chính mình đã mất.

“Bà còn bảo tội nghiệp một cụ khác mất vài trăm triệu đồng. Tôi mới nói: Thế bà mất cả tỷ sao không thấy xót?”, chị kể.

Nỗi buồn lớn hơn đối với gia đình không chỉ là tiền bạc. Theo chị T.K, số tiền đó phần lớn do con cái làm lụng, tích góp gửi cho mẹ quản lý.

Trong khi nhiều người phải vất vả kiếm từng đồng, bà lại dễ dàng chuyển cho các nhân viên tư vấn những khoản tiền 50 triệu, 100 triệu, thậm chí 300 triệu đồng.

“Có lúc bà còn không nhớ rõ tên con cháu trong nhà, nhưng tên của các nhân viên bán kỳ nghỉ thì nhớ không sót một ai”, chị chua chát nói.

Câu chuyện của gia đình chị T.K không chỉ là một bi kịch tài chính mà còn là lời cảnh báo về những thủ đoạn tư vấn, thuyết phục nhắm vào người cao tuổi – những người dễ bị tác động bởi tâm lý tin người và những lời hứa hẹn về cuộc sống an nhàn, hạnh phúc trong tương lai.