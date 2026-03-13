Ngày 13/3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc đang cấp cứu 6 bệnh nhân ngộ độc do ăn cá biển trong chuyến du lịch.

Theo lời kể của nhóm du khách, trong bữa tối tại một nhà hàng địa phương, họ đã ăn các món gồm cá chình, tôm tít và sò. Sau một thời gian ngắn từ 1 phút đến 3 giờ, nhiều người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau rát họng, tê bì môi và lưỡi.

Sau đó, các triệu chứng lan rộng toàn thân với biểu hiện đau nhức cơ, mỏi khớp tay chân, yếu cơ, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Một số người còn bị tức ngực, mệt nhiều và có cảm giác đau buốt khi chạm vào nước lạnh. Thậm chí, người chỉ ăn hai miếng cá cũng có các triệu chứng tương tự.

Các bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tại địa phương. Đến ngày 8/3, 6 người trong đoàn được chuyển ra cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chùm ca ngộ độc này do độc tố ciguatera trong cá chình. Đây là loại ngộ độc cá biển thường gặp, thậm chí phổ biến hơn cả ngộ độc cá nóc nhưng ít được người dân và cả nhân viên y tế chú ý.

Cá chình biển có thể gây ngộ độc. Ảnh: BHX.

Độc tố ciguatoxin bắt nguồn từ vi tảo biển Gambierdiscus toxicus. Khi cá nhỏ ăn tảo, cá lớn ăn cá nhỏ, độc tố sẽ tích tụ dần trong cơ thể các loài cá lớn sống tại vùng rạn san hô. Một số loài cá có nguy cơ cao gồm cá nhồng, cá hồng, cá tầm, cá cam, cá chình, cá mú, cá vược và cá mập.

Đáng chú ý, ciguatoxin không màu, không mùi, không vị và không bị phá hủy bởi các phương pháp chế biến thông thường như nấu chín, đông lạnh hay phơi khô. Vì vậy, cá chứa độc tố vẫn có hình dạng bình thường, rất khó nhận biết.

Bác sĩ Nguyên cho biết ngộ độc ciguatera có thể gây nhiều nhóm triệu chứng, từ tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy) đến thần kinh (tê bì, đau cơ, rối loạn cảm giác nóng - lạnh). Trường hợp nặng có thể gây tụt huyết áp, nhịp tim chậm, liệt cơ hô hấp và đe dọa tính mạng. Một số triệu chứng thần kinh thậm chí có thể kéo dài nhiều tháng.

Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ciguatoxin, việc điều trị chủ yếu là xử trí triệu chứng và theo dõi biến chứng.

Để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn các loài cá biển sống tự nhiên ở vùng rạn san hô, tránh ăn nội tạng cá vì đây là nơi tích tụ nhiều độc tố nhất. Nếu sử dụng, bạn nên ăn lượng nhỏ hoặc ưu tiên cá nuôi.

Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông 33 tuổi liệt hai chân Khát nước trong đêm, anh T. dậy uống liền 2 lon nước tăng lực. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông bất ngờ bị liệt hai chân và nguyên nhân được xác định liên quan đến loại đồ uống này.

Người phụ nữ trẻ phải đi cấp cứu khi đang ăn ốc Đang ăn ốc, người phụ nữ đang mang thai bất ngờ khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân. Bệnh nhân đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.