Chiều 25/2, Bộ Y tế đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những tấm gương thầy thuốc trên mọi miền đất nước đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, cuộc thi được tổ chức trong không khí toàn ngành hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026) nên mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, sự hy sinh ấy được thể hiện trong từng ca trực xuyên đêm, những ca mổ căng thẳng, sự tận tâm chăm sóc người bệnh, trong các chuyến công tác vùng sâu, vùng xa hay trong nhiều nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Các y bác sĩ hằng ngày miệt mài chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: Thế Anh.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống nhắc tới những câu chuyện hy sinh thầm lặng tiêu biểu. Trong đó có bà Virginia Mary Lockett, chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ đã từ bỏ cuộc sống sung túc để sang Việt Nam cống hiến cho lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Gần 20 năm trước, bà gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, hướng dẫn tập luyện cho bệnh nhân bại liệt, tai biến, chấn thương nặng. Bà đã bán toàn bộ tài sản tại Mỹ để duy trì hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam trong nhiều năm. Câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho tinh thần hy sinh vượt qua mọi biên giới.

Điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là mở rộng thêm hạng mục ảnh bên cạnh thể loại bài viết truyền thống. Ban Tổ chức kỳ vọng, ngoài sức mạnh của ngôn từ, những khoảnh khắc chân thực được ghi lại qua ống kính sẽ mang đến góc nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về chân dung người thầy thuốc Việt Nam từ giọt mồ hôi sau ca mổ kéo dài, nụ cười của bệnh nhân ngày xuất viện đến hình ảnh y bác sĩ băng rừng, vượt lũ.

