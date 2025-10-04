Trung thu năm 2025 là mùa trăng đầu tiên bé L.K.H (Ninh Bình) đón ở nơi không ai mong muốn: bên giường bệnh. Khởi đầu bằng những cơn sốt, đầu năm nay, cô bé 10 tuổi được bác sĩ bệnh viện tỉnh chẩn đoán mắc u phổi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, bất ngờ biết ung thư đã sang giai đoạn 3.

Đến nay, H. đã cắt bỏ một phần phổi, cắt một khối u ở giữa phổi nhưng vẫn còn khối u sau phổi chưa xử lý. Dốc hết của nả điều trị bệnh cho con khiến gia đình gần như kiệt quệ.

Ngày 4/10, đưa con từ phòng bệnh xuống sân chơi tổ chức Trung thu của Bệnh viện Nhi Trung ương, chị M., rơi nước mắt khi con hào hứng với gian hàng nặn tò he và viết thư pháp. "Con chỉ xin một hình tò he bác sĩ và bức thư pháp ghi chữ bình an", chị chia sẻ.

"Con muốn xin hình tò he bác sĩ vì bác sĩ chữa bệnh cho con được đi học và con cũng xin chữ bình an để mong cuộc đời của con luôn bình an", bé H. nói, đó là mơ ước lớn nhất của em sau những ngày tháng điều trị bệnh tật.

Bé H. (áo hồng) và các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia gian hàng miễn phí trong chương trình "Trung thu yêu thương" ngày 4//10. Ảnh: Võ Thu

Có con mắc u não, chị Nguyễn Thị H. (Quảng Ninh) xót xa mỗi lần đẩy xe lăn đưa con đi xuống sân. Con gái chị năm nay lên lớp 7, vốn khỏe mạnh, nay chỉ còn 16kg với những vết sẹo chằng chịt trên đầu. Chỉ vài tháng sau mổ, đang vào hóa chất đợt thứ 8, bé vừa phát hiện mắc khối u mới.

Bệnh tật dai dẳng khiến cô bé không còn giữ được ánh mắt hồn nhiên, vô tư lự, cũng chẳng giấu được mệt mỏi trên gương mặt. "Hết đợt hóa chất thứ 8, con sẽ được chụp chiếu đánh giá và tìm phác đồ điều trị mới, phẫu thuật lại", chị H. chia sẻ, mong mỏi hành trình chữa bệnh cho con thêm chút ánh sáng hy vọng, con được cổ vũ tinh thần để dịu đi những đớn đau.

"Con mong muốn chữa khỏi bệnh, được khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Con nhớ các bạn", bệnh nhi 12 tuổi nhỏ nhẹ nói.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết chương trình “Trung thu yêu thương” là hoạt động thường niên do bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm chung tay tổ chức cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, với mong muốn mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các bệnh nhi không có điều kiện về nhà sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết đoàn viên.

Ban Tổ chức đã dành rất nhiều tâm huyết để lên kế hoạch chuẩn bị cho hơn 2.000 bệnh nhi và gia đình đón Tết Trung thu ở viện được chu đáo, ấm cúng nhất. Từ ngày 15/9 đến hết 3/10, phòng Công tác xã hội đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho gần 600 lượt bệnh nhi khó khăn (trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng), 125 lượt trao tiền mặt (khoảng 153 triệu đồng), 1.692 phần lì xì (khoảng 930 triệu đồng). Đồng thời, gần 6.000 suất cơm cháo (trị giá khoảng 160 triệu), 8.442 suất quà cũng đã được trao đến tận phòng bệnh cho các bé.

"Các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện ngày càng được cộng đồng và xã hội quan tâm. Đây là niềm vui của chúng tôi trong việc có thêm tiềm lực để điều trị về thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các cháu, bớt đi căng thẳng và vui vẻ hơn, hợp tác tốt với các bác sĩ trong quá trình điều trị, từ đó hiệu quả sẽ tốt hơn", Tiến sĩ Phương cho biết.