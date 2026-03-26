Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1963) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ 65 tuổi sống lay lắt trong nhà 6m2 ở Hà Nội, mong Tết có bánh chưng”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh được bạn đọc ủng hộ số tiền 26.585.186 đồng

Bà Oanh có cuộc sống đặc biệt éo le. Chồng mất sớm, con gái duy nhất bỏ đi biệt tích, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn khoảng 6m2. Không có nguồn thu nhập, lại thường xuyên đau ốm, bà chưa từng được khám sức khỏe đầy đủ do không có tiền và không có người đưa đi viện.

Mỗi ngày, khoảng 10h sáng, bà phải bám vào chiếc xe đạp cũ, khập khiễng ra đầu ngõ xin bữa cơm trưa. Buổi tối, bà được hàng xóm mang cơm sang giúp. Cuộc sống của người phụ nữ 65 tuổi cứ thế lay lắt qua ngày.

Sau khi hoàn cảnh của bà Oanh được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự cảm thông và chung tay ủng hộ với tổng số tiền 26.585.186 đồng.

Bà Lê Thị Tý, Tổ trưởng Tổ dân phố 65 phường Định Công cho biết, địa phương luôn quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn như bà Oanh. Đồng thời bày tỏ mong muốn Báo VietNamNet tiếp tục là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời cho những mảnh đời kém may mắn.