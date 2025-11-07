Đường sắt phải chuyển tải

Bão Kalmaegi gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến hệ thống giao thông miền Trung – Tây Nguyên tê liệt. Đường sắt Bắc – Nam bị sạt lở sâu gần 9m, 1.500 hành khách phải chuyển tải; nhiều tuyến quốc lộ ngập hơn 1m, cầu trôi, cây đổ chắn đường.

Đường sắt hư hỏng nghiêm trọng do bão số 13.

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, nhiều đoạn đường sắt và đường bộ qua miền Trung bị hư hỏng nghiêm trọng. Gần 1.500 hành khách đi tàu phải chuyển tải sang đi đường bộ.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong ngày 7/11, ngành tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng, từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) đến ga Diêu Trì (Bình Định). Trong thời gian chờ đợi, hành khách được phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí.

Đường sắt bị tê liệt, khoảng 1.500 hành khách phải chuyển tải.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, ngành đường sắt cũng cho phép trả vé không mất phí đối với các mác tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa và tàu số lẻ đi qua ga Diêu Trì trong các ngày 7 và 8/11/2025. Hành khách được khuyến nghị làm thủ tục trước giờ tàu khởi hành ghi trên vé.

Báo cáo sơ bộ cho thấy, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho tuyến đường sắt Bắc – Nam, đặc biệt tại km 1136+850 khu gian Phước Lãnh – Vân Canh, nơi nền đường bị sạt sâu trung bình 9m. Nhiều vị trí khác bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện và gián đoạn liên lạc điều độ, khiến hệ thống thông tin – tín hiệu tê liệt.

Khách đường sắt phải chuyển tải sang đi đường bộ.

Hiện các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, tuy nhiên do địa hình bị chia cắt và nước chảy mạnh, chưa thể xác định thời điểm thông tuyến.

Nhiều tuyến đường bộ vẫn tắc do ngập sâu và sạt lở

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam sáng 7/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khiến nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và đường Trường Sơn Đông bị hư hỏng, ngập sâu, ách tắc giao thông.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nhiều cây xanh, cột điện, biển báo gãy đổ, mái tôn và vật thể bay chắn ngang đường, đặc biệt trên Quốc lộ 1 qua Sông Cầu, Tuy An, Đông Hòa (Phú Yên) và đường Trường Sơn Đông (Gia Lai, Đắk Lắk). Một số đoạn bị ngập từ 0,7–1,8m, tắc hoàn toàn.

Cầu Đắk Pờ Tó (Km378+130) đường Trường Sơn Đông bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: T.Hồng

Nghiêm trọng nhất là cầu Đắk Pờ Tó (Km378+130) đường Trường Sơn Đông (tỉnh Gia Lai) bị nước lũ cuốn trôi đường đầu cầu dài 25m, sâu 8m. Cơ quan chức năng đã rào chắn, phân luồng, huy động thiết bị khắc phục, dự kiến thông xe trong ngày 7/11.

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi, nhiều vị trí sạt taluy, gãy cột điện, lan can cầu, ổ gà mặt đường, tại Km1121+850 nước vẫn ngập 15–30cm khiến xe cộ di chuyển khó khăn.

Một số tuyến khác như QL.40B (Đà Nẵng) và QL.15D, QL.49C (Quảng Trị) vẫn còn ngập và sạt lở, dự kiến khắc phục trong ngày.

Cục Đường bộ Việt Nam đã huy động hơn 50 phương tiện, hàng chục nghìn rọ thép, dầm thép và vật tư dự phòng để khẩn trương thông tuyến, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế đi lại tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Hiện mưa vẫn tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, song nhiều đoạn đường vẫn chưa thể lưu thông an toàn.