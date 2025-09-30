Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo, do ảnh hưởng bão Bualoi, để đảm bảo an toàn chạy tàu, đơn vị tạm ngừng một số chuyến từ ngày 28/9 đến 1/10. Cụ thể:

Ngày 28/9: ngừng các tàu NA1, NA2, MR1, MR2.

Ngày 29/9: ngừng các tàu NA1, NA2, MR1, MR2, SE1, SP3, SP4, SP7.

Ngày 30/9: ngừng các tàu NA1, NA2, SE9, SE10, SP3, SP4, SP7, SP8.

Ngày 1/10: ngừng tàu SP8.

Hành khách được chuyển sang ô tô để qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: Thế Thiệu

Đáng chú ý, mưa lũ đã làm ngập đường sắt tại khu gian Thị Long – Văn Trai (Thanh Hóa). Do không đảm bảo an toàn, ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Thanh Hóa và ga Trường Lâm.

Các chuyến tàu phải chuyển tải gồm: SE9 (Hà Nội, 29/9), SE10 (Sài Gòn, 28/9), SE3 (Hà Nội, 29/9), SE4 (Sài Gòn, 28/9), SE19 (Hà Nội, 29/9), SE2 (Sài Gòn, 28/9) và SE20 (Đà Nẵng, 29/9). Dự kiến hơn 1.113 hành khách phải đi đường bộ.

Tính đến 9h sáng 30/9, ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 2.000 suất ăn nhẹ và 850 suất ăn chính cho hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng.