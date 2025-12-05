Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đoàn nhà đầu tư quốc tế do Shinec kết nối đã có buổi làm việc với các quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế mới đây nhằm mở ra cơ hội huy động vốn lớn để phát triển tỉnh.

Trong đoàn có ông Xavier Adserà, Giám đốc Điều hành U-Ventures. Ông Xavier là chuyên gia tài chính người Tây Ban Nha với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng đầu tư, PE và phát triển dự án xuyên biên giới. Hiện ông đang chủ trì xây dựng trung tâm tài chính – thương mại quốc tế tại Cartagena (Colombia) hợp tác với DMCC (Dubai). Sự hiện diện của ông tại Khánh Hòa cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các định chế tài chính toàn cầu đối với Việt Nam và tiềm năng của Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, đoàn còn có các lãnh đạo và cố vấn tài chính cao cấp của Công ty quản lý tài chính Vantage Point (VPAM) tại Singapore, hiện đang quản lý hàng tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn nhà đầu tư quốc tế do Shinec kết nối. Ảnh: N.X

Ông Paul Thomas, Giám đốc điều hành cấp cao của quỹ hưu trí AustralianSuper, cũng đã tham dự buổi làm việc. AustralianSuper là một trong những quỹ hưu trí lớn nhất Úc, với vốn khoảng 300 tỷ AUD.

Tập đoàn SUEZ từ Pháp cũng cử đại diện tham dự. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu về quản lý nước và chất thải, với hơn 160 năm kinh nghiệm. SUEZ cung cấp giải pháp bền vững trong phân phối, xử lý nước sạch, xử lý nước thải, tái chế và quản lý chất thải. Tại châu Á, họ tập trung vào các dự án nước đô thị và quản lý chất thải bền vững, với các hợp đồng lớn tại Việt Nam, Singapore và Philippines.

Tại buổi làm việc, ông Ferres Nicholas, CIO và CEO của Vantage Point Singapore cho biết Việt Nam đang được công nhận là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng.

Tỉnh Khánh Hòa được định hướng trở thành hạt nhân tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối chiến lược với Tây Nguyên, đặc biệt trong thương mại, dịch vụ, logistics và vận tải liên vùng. Nhu cầu đầu tư cho hạ tầng tỉnh rất lớn, với khoảng 1 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2030. Do đó, tỉnh đang tích cực xúc tiến huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để đạt được mục tiêu phát triển.

Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa. Ảnh: N.X

Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của Khánh Hòa, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Thông qua Công ty Cổ phần Shinec, họ đã nhận được thông tin đầy đủ về các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh, từ đó nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, ông Xavier và đại diện Vantage Point rất quan tâm đến các dự án năng lượng sạch, LNG và công nghệ cao tại KCN Ninh Diêm 1. Tập đoàn SUEZ đang nghiên cứu đầu tư vào các dự án điện rác và hạ tầng cấp nước sạch, xử lý nước thải cho KKT Vân Phong. Các doanh nghiệp từ châu Âu và Úc cũng tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, logistics và bất động sản.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐT Công ty Cổ phần Shinec, khẳng định rằng sau buổi làm việc, các nhà đầu tư sẽ sớm xác định danh mục đầu tư tại Khánh Hòa và tổ chức cuộc làm việc tiếp theo để quyết định cụ thể.

Đồng thời, Shinec cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư và tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai các dự án, góp phần phát triển tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tại buổi làm việc. Ảnh: N.X

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chào mừng Công ty Cổ phần Shinec và các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư thực hiện các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cũng giới thiệu thêm những thế mạnh vượt trội của Khánh Hòa; các lĩnh lực tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư.

Đặc biệt, tỉnh đang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng hằng năm phải đạt 2 con số, nâng cao mức sống người dân, trở thành cực tăng trưởng ở khu vực thông qua định hướng thúc đẩy 4 trụ cột kinh tế.

KCN Ninh Diêm 1 có nhiều lợi thế để trở thành KCN lớn trong khu vực và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do đó, tỉnh mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Shinec, các sở, ngành chức năng để xác định được các lĩnh vực đầu tư. Về phía tỉnh, sẽ đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi về đất đai, với mục tiêu hình thành phát triển trung tâm công nghiệp, năng lượng trên địa bàn tỉnh.