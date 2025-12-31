Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với chủ đề "Tuổi trẻ Chính phủ tự hào, vững tin theo Đảng, xây hoài bão lớn, đoàn kết, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ nhất. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Dự Đại hội có: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước và đông đảo đại biểu qua các thời kỳ.

Đại hội có sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 200.000 đoàn viên, thanh niên của 51 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Khẳng định vai trò tổ chức Đoàn đặc thù, có vị trí chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng dự Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngày 6/3/2025, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Quyết định thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ. Đoàn Thanh niên Chính phủ là Đoàn tương đương cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gồm 51 tổ chức Đoàn trực thuộc.

Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, tổ chức Đoàn Chính phủ tập hợp gần 190.000 đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước – lực lượng có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống quản trị quốc gia.

Thực tiễn cho thấy, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn; nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Điều quan trọng là thanh niên Chính phủ đã đi vào "việc thật, hiệu quả thật", góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị và của Chính phủ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn Thanh niên Chính phủ được triển khai nghiêm túc, nền nếp, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đoàn Thanh niên Chính phủ đã thực hiện hơn 4.500 công trình thanh niên các cấp; trồng mới 728.000 cây xanh, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050; hỗ trợ xây dựng trên 370 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; hiến tặng hơn 26.700 đơn vị máu; huy động trên 106 tỷ đồng cho an sinh xã hội; đặc biệt, hơn 5.700 ý tưởng, sáng kiến và trên 3.400 đề tài, dự án khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn. Những con số đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ không chỉ trong phong trào, mà còn trong xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ kế cận và đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững đất nước.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có cơ chế đặt hàng, tạo cơ hội cho Đoàn viên trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi được thành lập; đạt được nhiều kết quả nổi bật; đóng góp vào thành tựu, thành tích của Đảng bộ Chính phủ.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh là do thanh niên”, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lời dạy ấy không chỉ là thông điệp mang tầm vóc chiến lược mà còn mang niềm tin sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thanh niên luôn là lực lượng sung sức nhất về thể chất và tinh thần, về trí tuệ và sự cống hiến; là đội ngũ tiên phong, xung kích luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho nhân dân; mong muốn thanh niên sống, lao động, học tập, cống hiến xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I thành công tốt đẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các mục tiêu mà Đại hội đề ra sẽ được tổ chức triển khai hiệu quả, sớm thành những sản phẩm trên thực tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, công cuộc xây dựng, kiến tạo và phát triển đất nước hiện nay đặt ra đòi hỏi lớn đối với thế hệ trẻ. Trong đó, tuổi trẻ nước nhà cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán; dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng.

Tin tưởng mỗi đoàn viên, thanh niên đều có hoài bão, ước mơ, lý tưởng, đam mê, có mục tiêu để theo đuổi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn tuổi trẻ Chính phủ “đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại, chia sẻ để củng cố niềm tin”, biết cảm thông chia sẻ với nhau, với những người xung quanh, với nhân dân, đồng bào mình, đặc biệt là đồng bào ở những nơi khó khăn, người yếu thế, với tất cả trái tim chân thành và nhiệt thành.

Thủ tướng đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ thỏa mãn với những gì đạt được, mà luôn luôn vượt qua giới hạn của bản thân mình, chinh phục những đỉnh cao mới. Mỗi đoàn viên hãy là một hạt nhân đổi mới sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những sáng kiến mới, không ngần ngại đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, sẵn sàng đối diện với những thử thách; luôn đam mê và làm việc hết mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhấn mạnh, mỗi tổ chức Đoàn cần tạo ra môi trường để thanh niên được thể hiện, được cống hiến và được phát triển, “không để một tài năng trẻ nào bị lãng quên, một ý tưởng tốt nào bị gạt bỏ, một tâm huyết nào không được ghi nhận”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh niên tiếp tục tập trung triển khai tốt 3 phong trào về học tập ngoại ngữ, học tập công nghệ thông tin và chuyển đổi số, vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ Đoàn viên trẻ phát triển toàn diện; tin tưởng giao nhiệm vụ, có cơ chế đặt hàng, tạo cơ hội cho Đoàn viên trẻ thể hiện, cống hiến và trưởng thành; thực hiện thiết thực, hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Nhắc lại câu nói của Anh hùng Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”, Thủ tướng Chính phủ mong muốn tuổi trẻ Chính phủ tự tin phát triển; luôn vận động phát triển; tối ưu hoá các hoạt động; biết chia sẻ, cảm thông; đổi mới, sáng tạo. Đồng thời tiên phong trong lao động, học tập, sản xuất, nâng cao năng lực trí tuệ của bản thân và biết cảm thông, chia sẻ với mọi người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sáng cùng ngày 30/12, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

