Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo sẽ không nhận hoa, quà chúc mừng vào ngày 20/11, đồng thời khuyến khích chuyển kinh phí tri ân thành học bổng và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo sẽ không nhận hoa, quà chúc mừng tại cơ quan nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Thay vào đó, nhà trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối tác chuyển sang sự ủng hộ tự nguyện dành cho quỹ học bổng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguồn quỹ này được sử dụng để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khích lệ sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Nhiều trường đại học thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng ngày 20/11.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng thông báo không tiếp nhận hoa và quà chúc mừng, đồng thời kêu gọi chuyển đổi hình thức tri ân thành các đóng góp thiết thực cho quỹ học bổng và dự án phục vụ cộng đồng.

Nhà trường cho hay sẽ đón nhận những đóng góp tự nguyện, không ấn định mức, dành cho Quỹ học bổng “Đồng hành và Phát triển” và các chương trình phục vụ cộng đồng.

“Hoạt động này không chỉ giúp tiết kiệm, tránh lãng phí mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong dịp tri ân những người làm công tác giáo dục năm 2026”, nhà trường bày tỏ.

Theo Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chủ trương này xuất phát từ mong muốn phát huy giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn”, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với trách nhiệm phục vụ xã hội.

Các khoản đóng góp sẽ được nhà trường tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, tập trung vào 4 nhóm hoạt động.

Thứ nhất, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho học sinh, người dân, đặc biệt là những nhóm còn hạn chế điều kiện tiếp cận công nghệ.

Thứ hai, thực hiện công trình “Nhà khăn quàng đỏ”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, triển khai công trình “Hồ bơi di động”, trang bị và vận hành hồ bơi tại các trường tiểu học, tạo điều kiện để học sinh học bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phòng, chống đuối nước.

Cuối cùng, nguồn đóng góp được sử dụng để trao học bổng cho người học có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó trong học tập.