Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Khánh Hòa đã gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, giao thông bị chia cắt. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Khuyến, 2 tháng 4, Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Đồng… chìm trong nước, làm cuộc sống người dân đảo lộn. Từ trên cao, toàn cảnh phường Tây Nha Trang cho thấy khu vực này đang bị nước lũ bao vây.

Nước ngập sâu hơn nửa mét, có đoạn trên 1m khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, người dân phải lội bộ trên đường 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang). Nhiều hàng quán phải đóng cửa. Chính quyền cử lực lượng túc trực, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa kéo dài, nhiều khu dân cư thấp trũng ở phường Tây Nha Trang bị ngập sâu, có nơi tới 2m. Lãnh đạo phường cho biết các tổ dân phố Phú Trung 2, Phú Bình, Bình Cang hiện bị chia cắt do lũ. Nhiều khu vực khác như Phú Trung 1-2, Phú Bình, Phú Thạnh 1-3, Võ Cạnh, Xuân Sơn… cũng chìm trong nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Nước lũ dâng nhanh, có nơi ngập hơn 2m và chảy xiết khiến nhiều người dân phải kêu cứu. UBND phường đã huy động khoảng 10 xuồng, ca nô cùng gần 180 cán bộ, dân quân, công an và quân đội, mang theo thuyền cứu hộ, phao và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận các khu dân cư ngập nặng. Đến gần 18h ngày 17/11, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 20 người đang bị cô lập.

Nhiều người mắc kẹt được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Chị Lê Thị Hải Ly cho biết gia đình sống ở vùng thấp trũng tại Nha Trang; đến gần trưa, nước bất ngờ tràn vào nhà và dâng hơn 1m. Thời điểm nước lên, chị đang đi làm, còn mẹ và ba người thân bị kẹt trong nhà. Cả bốn người sau đó được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ra ngoài an toàn.

Trong ảnh, ông Nguyễn Ngọc Toàn (62 tuổi) cùng vợ là bà Bùi Thị Tuyết Nhung vừa được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập và đang chờ con gái tới đón về nơi tạm trú. Ông Toàn bị tai biến, đi lại khó khăn khi nước lũ bủa vây, nên con gái đã kêu cứu và được lực lượng cứu hộ hỗ trợ kịp thời. “Tôi sống ở đây hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên thấy nước lũ lên nhanh như vậy”, bà Nhung chia sẻ.

Một phụ nữ nước ngoài đứng ngồi không yên, liên tục trao đổi với lực lượng chức năng để tìm cách đưa hai con đang bị cô lập trong nhà tại phường Tây Nha Trang ra ngoài.

Mưa lũ khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Khu vực chợ Ga bị ngập sâu, hoạt động mua bán phải tạm dừng; nhiều nhà cửa, ô tô và trường học chìm trong nước.

Trong buổi kiểm tra thực tế tại phường Tây Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam yêu cầu tăng cường lực lượng, lương thực và phương tiện để hỗ trợ người dân. Ông nhấn mạnh các cấp chính quyền phải đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu, không bỏ sót bất kỳ người nào trong vùng nguy hiểm và tổ chức sơ tán toàn bộ người dân khỏi khu vực này.

Trong ảnh, nước lũ tràn về khiến tuyến đường 23 tháng 10 ngập sâu kéo dài. Lực lượng chức năng phải lội qua dòng nước đục ngàu để tiếp cận khu vực ngập nặng và hỗ trợ người dân bị mắc kẹt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, Khánh Hòa ghi nhận mưa to với lượng mưa phổ biến 250-350mm. Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng và nhiều điểm sạt lở. Nghiêm trọng nhất, đêm 16/11, một ô tô khách chở 32 người lưu thông trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) bị đất đá vùi lấp, làm 6 người tử vong và nhiều người bị thương. Các điểm sạt lở khác cũng khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.



