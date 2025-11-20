Lúc 23h15 ngày 19/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang. Dự báo lượng mưa đạt từ 100-200mm, có nơi trên 250mm/24 giờ.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa có khả năng lên trên mức báo động 3 từ 0,8-1,1m, có thể cao hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m). Lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang cũng tiếp tục lên, ngập lụt từ 1-2,5m, có nơi sâu hơn 3m.

Ghi nhận tối 19/11, Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết một số khu vực ngập sâu, bị chia cắt, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh như: xã Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Lâm và các phường Nha Trang.

Trong đó, phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, nước lũ đổ về nhanh, gây ngập. Nhiều khu vực bị chìm trong biển nước. Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục đăng tải các nội dung mong cộng đồng và lực lượng cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm người thân bị mắc kẹt.

Tài khoản mạng xã hội Hà Thùy Dung cầu cứu. Ảnh: N.X

Tài khoản mạng xã hội Hà Thùy Dung cầu cứu: “Gia đình nhà ngoại em có trẻ nhỏ, người già cần cứu trợ ạ, khu vực đường bờ kè, sát chân cầu Vĩnh Phương. Hiện tại đang có 10 người tạm trú trên nóc nhà, các khu vực xung quanh đã ngập sâu, em sợ khuya nước dâng lên cao cả nhà mắc kẹt. Số điện thoại 0937168470 / 0798399434 cô Hà.”

Chị Phạm Thị Bảo Hân cũng cầu cứu trên mạng xã hội, mong mỏi có lực lượng ứng cứu gia đình ba người thân trong gia đình đang bị mắc kẹt trong lũ ở phường Tây Nha Trang. Nội dung Bảo Hân nêu rằng cô tha thiết tìm người có ca nô cứu giúp gia đình với 3 người là em của cô. Hân cũng thông tin, nhà có ba người song không ai biết bơi và đã ngâm nước hơn hai giờ đồng hồ. Địa chỉ là gần Trường THPT Hà Huy Tập, chạy vào Miếu Bà 47/30 phía trong có hai nhà. Số điện thoại liên lạc là 0816251305.

Lời cầu cứu của chị Phạm Thị Bảo Hân nhờ giúp đỡ trên mạng xã hội. Ảnh: N.X

Còn tài khoản Vân Uyên cũng đăng tải nội dung cầu cứu trong các hội nhóm mạng xã hội ở Nha Trang. Nội dung chủ tài khoản cầu cứu: “Nhà ba mẹ em nước cao, lên mái nhà hết rồi mọi người ơi, em gọi cứu hộ không được, mong được mọi người giúp đỡ tại địa chỉ số 55 Cầu Bè, Vĩnh Thạnh (Bên cạnh quán Bida). Cứu gia đình em với 0335163724/0982582581/0347922498.”

Về phía địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện để cứu hộ người dân khỏi vùng lũ. Tuy nhiên, nước lũ tiếp tục dâng cao vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ảnh: N.X

Tối nay, khi vừa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại phường Tây Nha Trang. Tại đây, ông Phong yêu cầu lực lượng ứng trực và địa phương chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết cho công tác cứu hộ, huy động tối đa nhân lực để giúp dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều động thêm lực lượng và phương tiện đi sâu vào vùng ngập lũ để đưa người dân đến nơi an toàn.