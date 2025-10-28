Diễn đàn Kinh doanh & Công nghệ ASEAN 2025:

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ASEAN đối mặt nhiều thách thức về địa chính trị, thương mại, chuyển đổi xanh và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo cùng kinh tế số. Với vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam được kỳ vọng sẽ cùng ASEAN xây dựng lộ trình dài hạn cho tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Trong phát biểu khai mạc, GS. Robert McClelland - Trưởng Khoa Kinh doanh RMIT Việt Nam nhấn mạnh, chiến lược Biến tri thức thành hành động đến năm 2031 khẳng định cam kết đưa RMIT trở thành đại học có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. Ông cho biết cam kết này gắn với 3 định hướng chính: học tập suốt đời, nghiên cứu đổi mới tạo tác động tích cực và phục vụ cộng đồng, đồng thời dựa trên thế mạnh về công nghệ, đô thị thông minh, đổi mới xã hội và hợp tác khu vực để cùng chính phủ, doanh nghiệp thúc đẩy năng lực cạnh tranh và thịnh vượng chung.

GS. Robert McClelland - Trưởng Khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam, phát biểu khai mạc, khẳng định cam kết của RMIT trong việc lan tỏa tri thức và thúc đẩy hợp tác khu vực. Ảnh: RMIT

Phát biểu của ông McClelland được tiếp nối với bài diễn văn của nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, về các ưu tiên kinh doanh của ASEAN hướng tới APEC 2027.

Ông Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng lòng trong khu vực: “Trên hành trình chuẩn bị đăng cai APEC 2027, Việt Nam mong muốn hợp tác cùng các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để xác lập những ưu tiên dài hạn chung, từ kinh tế số, thương mại xanh đến kết nối khu vực. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt, mà quan trọng hơn, là cùng ASEAN xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bao trùm, bền vững và thích ứng. Những diễn đàn như ngày hôm nay tại RMIT Việt Nam chính là cầu nối giúp các khuyến nghị tiến gần hơn tới thực tiễn và gắn với lợi ích chung của toàn khu vực”.

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh. Ảnh: RMIT

Phiên thảo luận kế tiếp do GS. Robert McClelland chủ trì đã quy tụ các cựu đại sứ và những chuyên gia tư tưởng hàng đầu trong khu vực từ ASEAN và Australia. Cuộc thảo luận trải rộng từ những cú sốc thuế quan, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đến các tiêu chuẩn kết nối và dịch chuyển nhân tài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu biến các đối thoại thành những mô hình thử nghiệm cụ thể, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và giữ vững sự gắn kết của ASEAN.

Cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski chia sẻ: “Một trong những bài học từ quan hệ đối tác giữa Australia và ASEAN là kết nối không chỉ nằm ở dòng chảy thương mại, mà còn ở con người và kỹ năng. Nếu chúng ta có thể tạo ra những lộ trình minh bạch hơn cho sự dịch chuyển nhân tài và công nhận bằng cấp nghề nghiệp xuyên biên giới, các nền kinh tế của chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh sắc bén hơn”.

Phiên thảo luận toàn thể quy tụ các cựu đại sứ và chuyên gia khu vực, tập trung vào năng lực cạnh tranh của ASEAN trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và biến động địa chính trị. Ảnh: RMIT

Bên cạnh phiên toàn thể, diễn đàn có ba phiên song song với sự đóng góp của các chuyên gia đến từ Đại học Sunway, Trung tâm Nghiên cứu APEC Australia, Austrade, RMIT, Đại học Quốc gia Singapore, Amazon Web Services, New Energy Nexus Vietnam, GUILD Asia và Đại học Padjadjaran (Indonesia):

Thương mại và chuỗi cung ứng: Thảo luận cách ASEAN biến cam kết thương mại thành cơ hội thực tế, tập trung vào khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại nội khối, hành lang vận tải và chính sách thị thực.

Kinh tế số: Phân tích triển khai Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN, thảo luận về AI trong tài chính, dịch vụ công và nhu cầu mở rộng hạ tầng số.

Chuyển đổi xanh: Làm rõ vai trò của tài chính chuyển đổi, năng lượng tái tạo, hành lang xe điện cùng hệ sinh thái khởi nghiệp, với nghiên cứu điển hình từ Việt Nam, Singapore, Indonesia.

GS. Nguyễn Quang Trung, Quyền Phó Trưởng khoa phụ trách Hợp tác & Quan hệ đối ngoại, RMIT Việt Nam, nhấn mạnh ABTF 2025 là “diễn đàn hành động”, kết nối chính phủ - doanh nghiệp - học thuật. Ảnh: RMIT

GS. Nguyễn Quang Trung - Quyền Phó Trưởng khoa phụ trách Hợp tác và quan hệ đối ngoại, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh: “ABTF 2025 không chỉ là nơi đối thoại mà là diễn đàn hành động. Theo phương châm chiến lược của RMIT, chúng tôi kết nối chính phủ - doanh nghiệp - học thuật để đồng xác định ưu tiên chung và giải pháp khả thi cho ASEAN trước làn sóng AI, tăng trưởng xanh, biến động địa chính trị và thách thức về thuế quan. Trọng tâm của chúng tôi là chuyển từ thảo luận sang triển khai, đóng góp thiết thực cho lộ trình APEC 2027 tại Việt Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức công bố kế hoạch biên soạn ấn phẩm song ngữ “Phu Quoc 2027 ASEAN Business & Technology Policy Brief”. Tài liệu sẽ chắt lọc kết quả thảo luận, đưa ra khuyến nghị chính sách cho nhà hoạch định và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, dự kiến phát hành ngay sau sự kiện để phục vụ tiến trình chuẩn bị APEC 2027.

