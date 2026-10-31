Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký văn bản về việc triển khai thực hiện Kết luận 1080 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất và nhu cầu nguồn lực.

Về đội ngũ nhà giáo, căn cứ dự báo và thực tế số lượng học sinh, quy mô trường lớp trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo, Sở GD-ĐT cần xác định rõ nhu cầu giáo viên theo định mức quy định. Trên cơ sở biên chế đã được giao, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu biên chế đội ngũ giáo viên theo định mức quy định.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao theo phân cấp, ủy quyền; đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, xác định rõ nhu cầu, nguyên nhân thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo cấp học, môn học và địa bàn; xây dựng phương án điều tiết, bố trí, sử dụng giáo viên hiệu quả.

UBND TP yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và nhu cầu thực tiễn, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định đối với các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên chưa thể bố trí bằng biên chế; đặt hàng đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo sư phạm theo nhu cầu thực tế của thành phố; nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách đặc thù về thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Giáo viên tại một trường THCS ở Hà Nội.

Sở GD-ĐT cũng được yêu cầu tổ chức đánh giá thực chất kết quả phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường giáo dục hướng nghiệp, tư vấn lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với năng lực, nguyện vọng của người học, điều kiện của địa phương và nhu cầu thị trường lao động.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành trong và ngoài nhà trường; phòng ngừa, xử lý hành vi ép buộc học sinh học thêm, tổ chức dạy thêm trái quy định, cắt giảm nội dung chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; xác định trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu.

Đối với tổ chức bữa ăn học đường, Sở GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn học đường đúng quy định. Sở cần kiểm soát việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn; công khai đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng, mức thu, chi phí và nguồn gốc thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, giao nhận, lưu mẫu và xử lý sự cố.

UBND TP yêu cầu UBND các xã, phường đánh giá khả năng đáp ứng trường, lớp tại khu đô thị mới và khu vực tăng dân số cơ học; bảo đảm chỉ tiêu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc và công trình giáo dục trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch; đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng phát triển đô thị không đồng bộ với hạ tầng giáo dục và danh mục dự án trường học cần ưu tiên đầu tư, cải tạo, mở rộng.