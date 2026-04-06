Nhân dịp bộ truyện tranh Aya ở phố Yop chính thức ra mắt tại Việt Nam, ngày 5/4, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Nhìn về một châu Phi sôi động, thu hút đông đảo độc giả yêu thích truyện tranh và văn hóa quốc tế.

Sự kiện có sự tham dự của tác giả Marguerite Abouet cùng nhà nghiên cứu, dịch giả Ngô Tự Lập. Đây là dịp hiếm hoi độc giả Việt được gặp gỡ trực tiếp nữ nhà văn gốc Bờ Biển Ngà - người đã góp phần đưa một lát cắt đời sống châu Phi đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Tác giả Marguerite Abouet giao lưu với độc giả Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Marguerite Abouet cho biết bà mong muốn thông qua Aya ở phố Yop mang đến một hình ảnh chân thực và gần gũi về châu Phi. Theo bà, bên cạnh những khó khăn và bất ổn thường được nhắc đến trong các báo cáo quốc tế, châu Phi còn là một thế giới sống động, đầy năng lượng, nơi những con người bình dị vẫn nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng.

Ở góc độ nghiên cứu, Ngô Tự Lập nhận định việc bộ truyện được xuất bản tại Việt Nam không chỉ làm phong phú thêm thị trường sách mà còn mở ra một cửa sổ văn hóa giúp độc giả tiếp cận một châu Phi đa chiều, vượt ra khỏi những định kiến quen thuộc.

Aya ở phố Yop là bộ truyện tranh màu xoay quanh cuộc sống của cô gái 19 tuổi Aya và những người bạn tại khu phố Yopougon sôi động của thành phố Abidjan (Bờ Biển Ngà). Không khai thác những bi kịch lớn, tác phẩm chọn cách kể những câu chuyện đời thường: từ tình yêu, học hành, những mâu thuẫn gia đình cho đến các lựa chọn cá nhân trong hành trình trưởng thành.

Trong thế giới của Aya, có những cô gái thích cuộc sống náo nhiệt nơi quán xá ngoài trời, những cuộc gặp gỡ lãng mạn dưới “khách sạn nghìn sao” nhưng cũng có những người âm thầm học tập để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Ở đó, con người cãi vã rồi làm lành, bật cười rồi rơi nước mắt - tất cả tạo nên một bức tranh đời sống chân thực, giàu cảm xúc.

Tác phẩm được xây dựng từ chính trải nghiệm tuổi trẻ của Marguerite Abouet tại khu phố Yopougon, kết hợp với nét vẽ sinh động của họa sĩ Clément Oubrerie. Bộ truyện từng giành giải thưởng tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême và được Bộ Giáo dục Pháp khuyến khích đọc trong trường học.