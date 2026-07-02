Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng đối với 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise.

Trước đó, NHNN cũng đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc không tính vào room tín dụng phần tăng thêm đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, trước câu hỏi của báo chí về việc liệu NHNN có đánh đổi rủi ro để lấy tăng trưởng, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), cho biết Chính phủ và NHNN thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là “mạch máu” của nền kinh tế.

Theo cơ quan này, việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân.

“Đây là các dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa vùng rộng, tác động đến nền kinh tế”, ông Phạm Chí Quang nói.

Ông Phạm Chí Quang (đứng) và Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tại buổi họp báo. Ảnh: SBV.

Theo ông Quang, 18 dự án của 3 tập đoàn, cũng như những chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà cho thuê, bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất... là động lực tạo thêm tổng cầu và cải thiện tổng cung cho tăng trưởng GDP.

Do đó, NHNN quyết định không tính dư nợ room tín dụng để đảm bảo doanh nghiệp an tâm đầu tư vào các dự án trọng điểm quốc gia.

“NHNN đang xem xét nghiên cứu tái cấp vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Song song đó tạo thêm nguồn vốn, định hướng tín dụng hỗ trợ tăng trưởng GDP hai con số trong thời gian tới”, ông Phạm Chí Quang nói.

Liên quan đến tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, thời gian qua, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn khi tốc độ huy động vốn thấp hơn so với tốc độ cho vay.

Tuy nhiên, NHNN đã sử dụng nhiều biện pháp hỗ trợ trên thị trường mở nhằm hỗ trợ thanh khoản, từ đó thanh khoản được đảm bảo, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức hợp lý.

“Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025”, ông Phạm Thanh Hà nói.

Theo ông Phạm Chí Quang, đến nay tất cả các ngân hàng đều thanh khoản dồi dào. Đặc biệt, không ngân hàng nào bị mất khả năng chi trả cho người gửi tiền.