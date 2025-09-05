Trong khi lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới đang phải đối mặt với nạn trộm xe, một người đàn ông mới đây đã làm được một điều khiến nhiều người bất ngờ: dùng trí tuệ nhân tạo để tìm ra chiếc xe của mình. Đó là một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO, được cho là đã bị đánh cắp cách đây hai năm.

Andrew Garcia, sống tại Quận Cam (Orange County, Hoa Kỳ), từng nghĩ chiếc Lamborghini Huracan của mình đã mất vĩnh viễn. Hai năm trước, siêu xe này cùng với nhiều siêu xe khác bị cuỗm mất trong một đường dây trộm xe sang trị giá hàng triệu USD. Thủ đoạn của nhóm này là thuê xe rồi không trả lại, sau đó lợi dụng giấy tờ giả mạo để sang tên và bán lại gần hai chục chiếc xe sang, siêu xe khác nhau.

Với Garcia, ngày chiếc xe biến mất là một cú sốc nặng nề. “Tôi đã khóc”, Garcia nhớ lại ngày đó. Trong khi một số nạn nhân khác của đường dây này đã may mắn lấy lại được xe, chiếc siêu xe của Garcia vẫn biệt tăm cho đến khi một tin nhắn kỳ lạ xuất hiện trên Instagram. Tin nhắn viết: “Anh có bán chiếc xe này không?”, kèm theo những bức ảnh mới của chiếc xe. Như vậy, người liên hệ đã tìm thấy danh thiếp của Garcia trong xe và nghĩ rằng ông có thể bán thêm siêu xe khác.

Thay vì ngay lập tức báo cho cảnh sát, Garcia quyết định tự mình điều tra. Ông đưa những bức ảnh vào ChatGPT, kết hợp với công cụ định vị của Google và đã trích xuất đủ dữ liệu để xác định chính xác vị trí chiếc xe. Lần theo dấu vết, ông tìm đến Denver, bang Colorado, nơi ông báo tin cho cảnh sát. Tại đây, nhà chức trách đã tìm thấy chiếc xe và xác nhận đó chính là chiếc xe bị mất của Garcia.

Cale Gould - phát ngôn viên của Cơ quan Phòng chống Trộm xe Colorado - ca ngợi cách điều tra khác thường này: “Việc chủ động thu thập thông tin như thế thực sự mang lại lợi ích lớn trong việc thu hồi các phương tiện bị đánh cắp”. Hiện cuộc điều tra về người đang giữ chiếc xe ở Colorado vẫn tiếp diễn. Cảnh sát chưa tiết lộ liệu họ có liên quan trực tiếp đến vụ trộm hay không.

Trong khi đó, những kẻ tham gia đường dây trộm xe tại California đang phải đối mặt với pháp luật. Một người đã bị kết án và chờ tuyên án về tội trộm cắp và biển thủ, trong khi một người khác sẽ có phiên điều trần vào tháng 10 tới.

Theo Carscoops

