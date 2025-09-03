Số lượng siêu xe, xe siêu sang biển số đẹp ngày càng tăng tại nước ta, sau khi nhà nước cho phép đấu giá biển số. Điển hình như chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mang biển số tứ quý 8 (30K-788.88), chiếc McLaren 750S gắn biển số tứ quý 9 (51L-599.99) hay chiếc Lamborghini Huracan Tecnica với biển số 51K-899.99.

Ảnh: Mai Quốc Khánh

Mới đây, trên một hội nhóm về siêu xe bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Bentley Bentayga của đại gia Đà Nẵng với biển số ngũ quý 9: 43A-999.99. Đặc biệt hơn, đây còn là chiếc Bentayga Azure EWB khá hiếm tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, còn ít nhất 2 chiếc phiên bản tương tự được nhập khẩu về nước ta thông qua đại lý chính hãng.

Ảnh: Hoàng Long

Theo tìm hiểu của pv VietNamNet, đại gia Đà Nẵng phải bỏ ra số tiền không dưới 21 tỷ đồng để mua chiếc xe siêu sang này, trong đó chưa gồm tiền mua các tùy chọn thêm. Giá xe sau khi lăn bánh ở mức trên 23,1 tỷ đồng. Biển số ngũ quý 9 của xe có giá 3,2 tỷ đồng trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam. Như vậy, giá trị chiếc Bentayga này lên tới hơn 26,3 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, một đại gia ở Gia Lai cũng mạnh tay chi hơn 24 tỷ đồng mua về chiếc Bentley Bentayga Azure EWB giống chiếc trong bài và lắp biển số đấu giá 81A-555.55 trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Ảnh: Hoàng Long

Chiếc Bentley Bentayga trị giá hơn 26 tỷ có ngoại thất màu đen bóng, giống chiếc của đại gia phố núi. Đây là màu sơn được nhiều đại gia Việt ưa chuộng dùng cho mẫu SUV siêu sang Anh quốc. Khác với bản thường, bản Azure có mặt ca-lăng gồm nhiều nan dọc mạ crôm. Chiều dài xe cũng tăng thêm 180 mm nhằm tạo không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế thứ hai.

Ảnh: Hoàng Long

Chưa rõ nội thất xe sử dụng tông màu nào, nhưng Bentayga Azure về cơ bản giữ nguyên thiết kế từ bản thường. Nhiều chi tiết được bọc da cao cấp, đi kèm tùy chọn ốp trang trí bằng gỗ hoặc kim loại sáng.

Ảnh: Hoàng Long

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Bentayga tiêu chuẩn và Azure EWB là hàng ghế thứ hai mang cấu hình 2 ghế ngồi độc lập theo phong cách thương gia, ngăn cách bằng tựa tỳ tay cố định nhưng khoảng để chân rộng rãi hơn. Bên dưới là hộc chứa đồ, ngăn để cốc kèm tính năng làm nóng/mát, bảng điều khiển và sạc điện thoại.

Ảnh: Hoàng Long

Bên dưới nắp ca-pô xe là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Cỗ máy này kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD cùng hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h.

