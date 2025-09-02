Với những người mua xe sang, việc lựa chọn ốp gỗ xa hoa cho nội thất là điều bình thường. Tuy nhiên, một số người thậm chí biến gỗ thành một vật liệu dùng cho xe ô tô với ý tưởng “điên rồ” hơn. Không chỉ toàn bộ nội thất sử dụng gỗ, cả khung gầm, thân vỏ và hầu hết các chi tiết khác của xe đều làm từ gỗ.

Minh chứng cho ý tưởng đó là chiếc xe sang Bentley Continental GT làm bằng gỗ với kích thước gần như tương tự một chiếc xe thật. Nó được ví như một tác phẩm điêu khắc bởi ngay khi đặt cạnh chiếc xe thật, giá trị của một trong hai chiếc xe đều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tác phẩm độc đáo này đến từ Bỉ, dù danh tính người chế tác vẫn là một ẩn số. Chiếc xe trông khá giống những tác phẩm của ND Woodworking Art (một kênh Youtube của anh Trương Văn Đạo tại Việt Nam, chuyên làm mô hình gỗ mô phỏng siêu xe) và sở hữu cả ngoại thất lẫn nội thất được hoàn thiện một cách chi tiết, tỉ mỉ.

Chiếc xe được làm từ gỗ tếch - loại gỗ dùng cho tàu biển và ván ép, với hàng nghìn mảnh ghép được lắp ráp trên hai thanh gỗ lớn đóng vai trò là khung gầm. Toàn bộ quá trình được cho là tốn hơn 3.000 giờ để hoàn thiện chiếc Bentley, cho thấy đây là một tác phẩm tốn nhiều công sức và đòi hỏi quá trình làm việc kỹ lưỡng.

Bản dựng này lấy cảm hứng từ thế hệ thứ ba của mẫu Bentley Continental GT, ra mắt từ năm 2017 và sản xuất đến năm 2024. Lưới tản nhiệt lớn, hốc gió cản, ống xả và viền bao quanh cụm đèn pha - đèn hậu hình oval có tông màu tối hơn so với phần thân còn lại, tạo hiệu ứng tương phản. Tỉ lệ có phần chưa hoàn hảo ở một số góc nhìn, nhưng các chi tiết như logo của hãng xe Anh quốc với độ chi tiết cao lại gây ấn tượng mạnh.

Chiếc GT bằng gỗ có cửa mở được với bản lề lộ ra, bên trong là khoang cabin được mô phỏng theo thiết kế nguyên bản với bảng táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và ốp cửa. Ghế ngồi phẳng hơn và ít tạo hình hơn so với xe thật, nhưng các đường khắc gợi nhớ đến họa tiết hình kim cương đặc trưng của Bentley.

Ngoại trừ trục thép và cửa kính, mọi chi tiết khác đều làm bằng gỗ, kể cả bánh xe và lốp. Dù chiếc Bentley Continental GT này không có động cơ W12 hay V8 dưới nắp capo, song nó vẫn có thể lăn bánh và đánh lái nhờ hệ thống lái thanh răng-bánh răng.

Mẫu xe bằng gỗ này nặng khoảng 2.000 pound (tương đương 907 kg), nhẹ hơn đáng kể so với một chiếc Continental GT thực tế có thể nặng tới 5.421 pound (2.459 kg) với bản plug-in hybrid mới nhất.

Hiện tại, chiếc Bentley bằng gỗ đang được trưng bày tại showroom Autosport Group ở Boca Raton, Florida (Hoa Kỳ), đặt cạnh một loạt xe sang đã qua sử dụng của Bentley. Theo thông tin từ bài rao bán, có vài vết nứt nhìn thấy rõ ở các mối dán và một chút hao mòn trong khoang cabin.

Mức giá được đại lý đưa ra là 98.900 USD (tương đương 2,6 tỷ VNĐ), gần bằng giá của một số chiếc Continental GT đã qua sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết chủ xe Bentley vốn không phải người phải tính toán chi li, nên việc bỏ thêm vài trăm ngàn USD để sắm một tác phẩm bằng gỗ trưng bày cạnh xe thật cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!