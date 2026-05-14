Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoan (SN 1975, ở xã Xuân Mai, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung cáo trạng thể hiện, vào năm 2015, ông Nguyễn Văn N. (SN 1967, ở xã Yên Xuân, Hà Nội) có con trai thứ hai là Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) bị Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) bắt, khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đến năm 2016, con trai thứ nhất của ông N. là Nguyễn Văn Tình (SN 1989) cũng bị Công an Hà Nội bắt và khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khi hai con trai bị bắt giữ, ông N. đến nhà bà Trương Thị Nhung (SN 1957, ở Ninh Bình) để xem bói và cúng lễ. Tại đây, ông N. nói với bà thầy bói về việc hai con trai của mình đều đang bị bắt và nhờ bà Nhung làm lễ cầu an.

Thấy hoàn cảnh của ông N. như vậy, bà Nhung khuyên ông nên tìm người lo liệu để Tình được ra ngoài. Trước đó, thông qua việc xem bói và cúng lễ, bà Nhung có quen biết bị cáo Nguyễn Văn Hoan vì Hoan là khách của bà.

Hoan nói với bà Nhung rằng mình làm việc tại Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ và có thể giải quyết được nhiều việc; nếu bà Nhung có người cần nhờ giúp thì cứ liên hệ với Hoan. Vì vậy, khoảng tháng 6/2016, bà Nhung đã giới thiệu rồi đưa ông N. đến nhà Hoan để nhờ “chạy án”.

Chạy vạy 5 tỷ đồng lo “chạy án” cho con

Khi gặp ông N., Hoan giới thiệu mình làm ở Văn phòng Chính phủ, có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể xin được “trắng án” cho Tình và thoát án tử hình cho Hùng. Bị cáo đưa ra mức chi phí hết 5,1 tỷ đồng và trong vòng 1 tháng phải đưa đủ số tiền trên. Do tin lời bị cáo, ông N. đã vay mượn, bán tài sản của mình để dồn vào được tổng cộng 5 tỷ đồng, đưa hết cho Hoan.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền, Hoan không giúp được việc cho hai con trai ông N. như đã hẹn. Vào tháng 3-4/2017, cả hai con ông N. đều bị tuyên án tử hình.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm đối với hai con trai, ông N. đã gặp Hoan để yêu cầu bị cáo hoàn trả lại tiền và yêu cầu bà thầy bói cũng phải có trách nhiệm đòi Hoan số tiền này.

Đến tháng 7/2017 và tháng 4/2018, tại các phiên tòa phúc thẩm, Hùng và Tình đều bị tuyên y án sơ thẩm.

Từ ngày 23/3- 17/6/2018, Hoan đã trả cho ông N. hơn 3 tỷ đồng. Do bị cáo không trả hết tiền cho ông N. nên ông đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra và giao nộp các file ghi âm có chứa nội dung liên quan đến việc Hoan xác nhận đã cầm của ông N. 5 tỷ đồng để “chạy án” cho các con ông.

Dù quá trình điều tra, bị cáo đã nộp khắc phục 5 tỷ đồng, nhưng Hoan không thừa nhận cáo buộc. Theo VKS, căn cứ vào lời khai của người bị hại, người liên quan, người làm chứng, file ghi âm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định Hoan đã nhận 5 tỷ đồng của ông N. để lừa “chạy án”.

Được biết, vào tháng 6/2011, Hoan đã bị Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội Cướp tài sản.