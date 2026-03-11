Khát khao tìm cha mẹ ruột

Cách đây gần 50 năm, ông Lê Quang Lịch (sinh khoảng năm 1967) vì bị bố dọa đánh đã quyết định bỏ trốn. Ông không ngờ rằng lần bỏ nhà đi ấy lại khiến mình thất lạc gia đình hơn nửa đời người.

Ông sinh ra trong gia đình nghèo ở một vùng quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Bố ông nóng tính, thường xuyên đánh mắng con. Một lần, ông trốn sang nhà bà ngoại chơi 5-6 ngày liền.

Đến khi bố đến tìm ông mới lẽo đẽo theo về. Trên đường về, khi đi qua đoạn có nhà ga xe lửa, ông bị bố dọa tối về sẽ đánh đòn.

Quá sợ hãi, trong lúc bố không chú ý, ông lên tàu và lạc đến tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, ông lang thang và được nhiều gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên, ông chỉ ở lại các gia đình này vài tháng.

Cuối cùng, ông được gia đình cụ Vi Thanh Tâm nhận làm con nuôi, đặt tên mới là Vi Văn Cốt. Cha nuôi rất thương ông Lịch, cho đi học đến lớp 3. Sau này, cụ Tâm còn chia cho ông 4 sào ruộng để canh tác cho đến tận bây giờ.

Ông Lê Quang Lịch thất lạc gia đình gần 50 năm sau lần bỏ trốn vì sợ bị bố đánh đòn. Ảnh: NCHCCCL

Anh chị em nuôi cũng thương ông Lịch như ruột thịt. Thời trai trẻ, họ thương ông đến nỗi sợ ông tìm được bố mẹ ruột sẽ rời xa bố mẹ nuôi. Mãi cho đến sau này, anh chị em nuôi của ông mới thấu hiểu, mong muốn ông tìm lại được cha mẹ đẻ.

Dù được gia đình cụ Tâm thương yêu, không lúc nào ông Lịch nguôi ngoai khát khao tìm lại gia đình. Năm 1986, khi được bố nuôi cho 300 đồng, ông Lịch lập tức đi bộ ra ga Lạng Sơn rồi lên tàu tìm về Thanh Hóa.

Tại đây, ông quanh quẩn ở khu vực cầu Hàm Rồng (huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa) - nơi ông thất lạc trước đây, cả tháng trời để tìm gia đình nhưng không có kết quả.

Trở về nhà, nghe bố nuôi nói mình đã mất gốc, không thể tìm lại bố mẹ ruột, ông tủi thân, chỉ biết tìm chỗ vắng ngồi khóc. Sau này cưới vợ, ông cũng không được sự đồng tình, thấu hiểu của người bạn đời.

Bà nhắc đi nhắc lại chuyện ông đã mất gốc, không cần tìm lại bố mẹ đẻ nữa, khiến ông Lịch đau lòng, chán nản. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng dần nhạt phai.

Năm 1996, ông Lịch tiếp tục đến Thanh Hóa tìm gia đình. Lần này, ông lưu lại đây 3-4 tháng. Tại đây, ban đêm ông làm bốc vác, rửa chén thuê để có tiền ăn, ngày lại rong ruổi, lang thang ở ga Nghĩa Trang, cầu Hàm Rồng tìm bố mẹ.

Ông nhớ khi xưa, mẹ ruột hay bán hàng rong ở khu vực đầu cầu Hàm Rồng. Vì vậy, suốt 3-4 tháng liền, gần như sáng nào ông cũng đến ngồi ở đầu cầu, nuôi hy vọng sẽ gặp lại mẹ hoặc người thân rồi mới tỏa đi tìm ở những khu vực xung quanh.

Vỡ òa ngày đoàn tụ

Bất lực trong việc tìm kiếm gia đình ruột, năm 2013, ông Lịch viết thư gửi đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhờ hỗ trợ. Trong thư, ông cho biết bố tên Du, không nhớ tên mẹ. Nhà có em trai tên Sử, Nghĩa và một người em khác không nhớ tên.

Sau nhiều năm tìm kiếm, xác minh, chương trình đã tìm được người thân ruột thịt của ông Lịch gồm: ông Lê Quang Sử (SN 1970), Lê Quang Nghĩa (SN 1971) và Lê Quang Vụ đang sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, khi chương trình liên hệ, gia đình lại không muốn làm xét nghiệm ADN với ông Lịch. Nguyên nhân là các ông Sử, Nghĩa, Vụ cho rằng đã tìm được người anh trai thất lạc của mình từ 5 năm trước.

Đó là ông Hoàng Xuân Hà, hiện sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk, người có hoàn cảnh thất lạc rất giống trường hợp của ông Lịch.

Ông Hà thất lạc gia đình khoảng năm 1977-1978 sau khi trèo lên một tàu chở than. Ông nhớ mình tên là Hùng, con ông Cước, bà Hợi.

Năm 2019, sau khi đăng thông tin tìm người thân thất lạc, gia đình ông Hà được các ông ông Sử, Nghĩa, Vụ liên hệ, nhận người thân. Sau khi đến Thanh Hóa gặp mặt, ông Hà được gia đình các ông Sử, Nghĩa, Vụ khẳng định là người anh thất lạc của mình.

Hai bên quyết định hủy bỏ thủ tục xét nghiệm ADN dù trước đó đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau khi nhận nhau, tình cảm của các ông Hà, Nghĩa, Sử, Vụ rất gắn kết.

Ông Hà còn thỉnh ảnh cha mẹ ruột của ông Sử, Nghĩa, Vụ về thờ trong nhà đúng với chức phận của một người anh cả. Chính ông cũng không ngờ, mình không cùng huyết thống với 3 người em vừa nhận mặt cách đây ít năm.

Trong khi đó, sau nhiều lần được chương trình thuyết phục, ông Sử đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN với ông Lịch. Kết quả cho thấy, ông Lê Quang Lịch và ông Lê Quang Sử có quan hệ huyết thống theo dòng cha.

Giây phút gặp nhau tại chương trình, 3 anh em ông Lịch chạy đến ôm siết lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cả 3 đều khóc nức nở nói không thành lời.

Ông Lịch (ở giữa) ôm lấy 2 người em của mình trong giây phút đoàn tụ vỡ òa cảm xúc. Ảnh: NCHCCCL

Ông Hà được xác định không cùng huyết thống với các ông Lịch, Nghĩa, Sử, Vụ. Tuy nhiên, hai bên gia đình khẳng định vẫn sẽ giữ mối quan hệ thân tình, mãi mãi xem nhau là anh em.

Chương trình cũng phát đi thông tin tìm người thân cho ông Hà. Thông tin có đoạn: “Ông Hoàng Xuân Hà cho biết mình thất lạc khoảng năm 1977-1978. Năm đó khi đang trông em nhưng mải chơi nên ông trèo lên tàu hỏa chở than đang đỗ ở ga và bị đưa đi mất.

Ông nhớ cha tên Cước, mẹ tên Hợi. Cụ Cước, cụ Hợi đều làm việc ở xưởng gỗ. Nhà ông có một em còn bé, không nhớ rõ là gái hay trai. Chân ông Hà có một vết bỏng do bị cha hơ lửa trong một lần nổi giận.

Ông Hà được đi học, nhà đã có điện, gần trường, phía sau có sông rộng, người ta thường trèo lên cây cao ném bộc phá xuống sông để bắt cá”.

