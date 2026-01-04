Lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ sáng 4/1 xác nhận công an đã bắt giữ nghi can Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2). Đối tượng bị khống chế vào rạng sáng cùng ngày khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án. Lực lượng công an đang di lý nghi can về trụ sở Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Nhật (đứng giữa) bị bắt giữ sau gần 3 ngày gây ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra chiều 1/1 tại tiệm vàng T.H. khu vực chợ Nhân Cơ. Một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy đã tiếp cận cửa hàng để giả vờ hỏi mua vàng.

​Đối tượng bất ngờ giật số trang sức trên tay nhân viên rồi chạy ra xe tẩu thoát. Số tài sản bị cướp gồm các loại vàng 980 và 610 được chế tác thành vòng cổ, lắc tay và nhẫn.

Hình ảnh nghi can xuất hiện ở tiệm vàng. Ảnh cắt từ clip

Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường ngay sau tin báo. Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt và xác định được danh tính nghi can sau gần 3 ngày điều tra.