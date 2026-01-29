Ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền ước tính gần 50 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet, mạng máy tính để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người dân. Sau đó, chúng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân vay, mượn tiền nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên Facebook, Zalo nhằm thu thập số điện thoại của khách hàng đặt mua sản phẩm.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người mua hàng, rồi giả danh người bán nhắn tin qua ứng dụng Messenger, yêu cầu truy cập vào đường link do chúng cung cấp. Do tin tưởng, nhiều nạn nhân đã truy cập link và cung cấp thông tin cá nhân, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá ổ nhóm.

Đến ngày 20/1/2026, Ban chuyên án quyết định phá án. Các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cầm đầu ổ nhóm lừa đảo là vợ chồng Nguyễn Văn Quyền (SN 1998) và Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (SN 1995), cùng trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại đường Tô Hiệu, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Tại đây, vợ chồng Quyền – Quỳnh đã tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo cùng nhiều đối tượng khác.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của bị hại, các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân đăng nhập, thu thập thông tin về các mối quan hệ và thói quen sinh hoạt của chủ tài khoản. Từ đó, chúng dựng lên các kịch bản gian dối, sử dụng chính tài khoản của bị hại để nhắn tin cho bạn bè, người thân nhằm xin, mượn hoặc vay tiền.

Khi người nhận tin đồng ý chuyển tiền, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Quyền để cung cấp số tài khoản ngân hàng phục vụ việc lừa đảo. Đáng chú ý, tên chủ tài khoản ngân hàng thường trùng với tên của bị hại nhằm tránh gây nghi ngờ. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng chuyển dòng tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản trung gian, tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ đổi tiền mặt nhằm luân chuyển dòng tiền. Số tiền cuối cùng được chuyển về tài khoản của vợ chồng Quyền – Quỳnh, sau đó chia nhau tiêu xài.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vợ chồng Nguyễn Văn Quyền – Nguyễn Thị Ngân Quỳnh cùng 9 đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng; mỗi vụ chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Thị Ngân Quỳnh và 9 đối tượng liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.