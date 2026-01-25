Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang mở rộng điều tra về hoạt động lừa đảo của băng nhóm do Nguyễn Thụy Saly (SN 1988, ngụ phường Thới An, TPHCM) cầm đầu.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố Nguyễn Thụy Saly cùng 3 đồng phạm gồm: Trần Thanh Danh (SN 1983, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM), Trương Chí Thành (SN 1986, ngụ phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thụy Saly và Trương Chí Thành. Ảnh: CA

Nguyễn Thị Thuỳ Dung và Trần Thanh Danh. Ảnh: CA

Theo điều tra, qua công tác trinh sát, theo dõi, giai đoạn đầu tháng 7/2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính hai tổ hợp ăn chơi nổi tiếng, núp bóng massage Quinter (đường Trần Phú) và massage Quốc tế (đường Nguyễn Thiện Thuật, cùng thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Trong đó, cơ sở massage Quinter, thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang và massage Quốc tế thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế.

Tại hai nơi này, lực lượng công an phát hiện các nữ kỹ thuật viên massage có hoạt động mua bán dâm với khách. Công an đã đưa nhiều người về làm việc, đồng thời thu giữ nhiều chứng từ, sổ sách có liên quan.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án “Chứa mại dâm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại hai công ty trên và khởi tố bị can đối với 27 người có liên quan.

Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì mới đây, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của anh N.V.Đ. (SN 1982, ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về việc bị băng nhóm của Nguyễn Thụy Saly lừa đảo "chạy án" 4 tỷ đồng.

Anh Đ. khai báo, có vợ là L.T.Q. bị khởi tố trong vụ án nói trên. Thông qua Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung, anh Đ. đã gặp Saly và Trần Thanh Danh. Nhóm người này nói với anh Đ. rằng, có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể tác động đến quá trình điều tra vụ án; giúp vợ của anh Đ. trước mắt được tại ngoại và sau đó có thể thoát án.

Tin tưởng lời hứa "chạy án", anh Đ. đã chuyển cho nhóm của Saly 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó vụ việc không mang lại kết quả; khi liên lạc, nhóm này né tránh. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh Đ. đã trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam Saly và 3 đồng phạm.

Công an làm rõ, Saly và các đồng phạm trong nhóm không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn khoe giàu có, cuộc sống sang chảnh, làm ở cơ quan này, đơn vị nọ. Trong đó, Saly “nổ” là làm tại Văn phòng Chính phủ, có người thân làm lãnh đạo cấp cao...

Thậm chí, Saly cùng đồng bọn còn sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để ghép ảnh chụp chung với các lãnh đạo cấp cao, sau đó đăng lên Facebook cá nhân nhằm tạo dựng lòng tin với các bị hại. Trong số các nạn nhân, anh Đ. đã tin tưởng chuyển 4 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Qua điều tra, công an xác định nhóm của Saly còn có dấu hiệu lừa đảo với nhiều thủ đoạn khác như chào bán suất mua nhà ở xã hội, dịch vụ làm visa đi nước ngoài, làm giấy tờ nhà đất…

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị các nạn nhân của Nguyễn Thụy Saly cùng đồng bọn sớm liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.