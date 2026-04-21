Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980, ở Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Chu Trường Giang sở hữu 3 công ty gồm Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam và Công ty TNHH Q&A Hà Nội. Các công ty này do ông Giang thành lập, để người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật hoặc mua lại.

Khoảng đầu tháng 6/2018, do cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ, bị cáo Chu Trường Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Bị cáo lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do bị cáo thành lập và mua lại là Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam và Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Tháng 5/2018, ông Giang cho anh Trần Gia Bắc (SN 1972) vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất ở phố Mễ Trì, Hà Nội.

Biết rõ mảnh đất này đứng tên ông Trần Gia Hải (bố đẻ anh Bắc, đã chết), nhưng bị cáo Giang yêu cầu anh Bắc ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho Đặng Việt Hoàng (lái xe thuê cho Giang) để “làm tin”.

Đến ngày 25/5/2018, ông Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm (cũ) để anh Đặng Việt Hoàng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và sau đó thế chấp thửa đất trên để vay tiền Ngân hàng NCB 3 tỷ đồng mà anh Bắc không hề hay biết. Giang nhờ lái xe là anh Đặng Việt Hoàng ký tên vào các tài liệu cần thiết.

Căn cứ vào các hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa các công ty do ông Giang sở hữu và tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể trên, ngày 11/6/2018, Ngân hàng NCB đã giải ngân số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo Chu Trường Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty rồi sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Thời điểm đó, anh Bắc nghi ngờ ông Giang có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt mảnh đất trên nên yêu cầu được nhận lại sổ đỏ. Tuy nhiên, bị cáo từ chối trả với lý do đã thế chấp mảnh đất trên cho ngân hàng để vay tiền.

Về phía ngân hàng NCB, do không thấy Công ty Hải Nam trả nợ nên đã tiến hành xử lý thu hồi nợ. Quá trình xử lý nợ, ngân hàng mới phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia Hải và thời điểm chuyển nhượng ông này đã chết. Năm 2019, ngân hàng tố giác hành vi lừa đảo của Giang ra cơ quan công an.

Ngân hàng NCB yêu cầu bị cáo Chu Trường Giang phải trả số nợ gốc là 3 tỷ đồng, nợ lãi trên dư nợ gốc là hơn 61 triệu đồng, nợ lãi trên dư nợ gốc quá hạn là hơn 3 tỷ đồng, nợ lãi chậm trả là hơn 63 triệu đồng.

Đến nay, gia đình bị cáo mới khắc phục được 500 triệu đồng. Cáo trạng xác định bị cáo còn chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của ngân hàng.