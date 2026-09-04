Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm có quan hệ quen biết với anh T.T.Đ, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ. Anh Đ. là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản và bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.

Biết anh Đ. không thể liên lạc với gia đình, Tâm bị cáo buộc nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người thân anh này.

Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” để liên hệ với chị T.T.H.Y, em gái anh Đ.

Tâm thông báo anh Đ. đang bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, đồng thời tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ tại Nhật Bản.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Tâm đưa ra thông tin có khả năng “chạy án”, giúp anh Đ. được tự do và trở về Việt Nam.

Để tạo lòng tin, Tâm bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản trên Facebook, Messenger, Zalo và Gmail, tự tạo các danh tính giả. Người này đóng vai nhiều bên liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin cho chị Y.

Tin những thông tin được đưa ra, từ ngày 21/2/2025 đến 1/4/2025, chị Y. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tâm. Tổng số tiền được chuyển là 836.128.000 đồng.

Cơ quan công an xác định sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ thủ tục hay hoạt động nào liên quan đến việc “chạy án” như đã hứa. Toàn bộ số tiền bị cáo buộc được Tâm chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân có người thân gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để xác minh. Người dân không nên chuyển tiền cho những người tự nhận có khả năng “chạy án”, “lo thủ tục” khi thông tin chưa được kiểm chứng.