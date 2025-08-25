Chiều 25/8, Công an xã Quảng Bị (TP Hà Nội) đã bắt giữ 2 nhóm thanh niên mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CACC

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Đ.Đ.T. (SN 2010; trú tại xã Quảng Bị, Hà Nội) và N.G.B. (SN 2009; trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) đã rủ nhóm bạn hẹn nhau “giải quyết” bằng bạo lực.

Khoảng 21h ngày 19/8, nhóm “Quảng Bị” do T. cầm đầu mang theo một thanh đinh ba và một két vỏ chai bia đi tìm nhóm “Thượng Vực” của B. Khi phát hiện đối thủ, nhóm T. lập tức phóng xe đuổi theo. Nhận tin, nhóm “Thượng Vực” gọi thêm đồng bọn từ “Hòa Phú” đến ứng cứu.

Hai nhóm sau đó chạm mặt, ném gạch, vỏ chai bia vào nhau, gây hỗn loạn. Tuy nhiên, do bị áp đảo, nhóm liên quân “Thượng Vực” – “Hòa Phú” nhanh chóng bỏ chạy.

Đúng thời điểm này, Tổ công tác Công an xã Quảng Bị đang tuần tra đã phát hiện, lập tức triển khai lực lượng ngăn chặn và truy bắt.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Quảng Bị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ gần 20 đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, thu giữ 7 xe máy, 1 thanh đinh ba cùng nhiều tang vật khác.

Đối với các thiếu niên dưới 16 tuổi, công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.