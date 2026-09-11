Đảo Perim. Ảnh: NASA Globe

Hãng thông tấn CNN trích dẫn hai nguồn tin thuộc chính quyền Yemen cho biết như trên. Các nguồn tin nói thêm việc chiếm giữ đảo Perim đồng nghĩa nhóm Houthi đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.

Thông tin này gây chấn động toàn thế giới do những tác động tiềm tàng đối với vận tải biển toàn cầu. Một ngày trước đó, các tay súng Houthi đã chiếm thành phố cảng Mocha, theo Bộ trưởng Thông tin Yemen.

Eo biển Bab al-Mandeb là cửa ngõ của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez, đồng thời là một trong những điểm nghẽn địa chính trị quan trọng tương tự eo biển Hormuz. Dù không giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ như eo biển Hormuz, Bab al-Mandeb vẫn là tuyến vận tải thiết yếu đối với hàng hóa trên toàn cầu, với việc hàng triệu thùng dầu được vận chuyển qua đây mỗi ngày.

Đảo Perim có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt do nằm giữa eo biển Bab al-Mandab, nơi hòn đảo chia tuyến đường thủy này thành hai luồng. Việc Houthi kiểm soát hòn đảo nhiều khả năng sẽ làm gia tăng lo ngại trong khu vực và quốc tế về an ninh hàng hải cũng như hoạt động di chuyển của các tàu thương mại và tàu chở dầu qua Bab al-Mandab.

Hiện cả lực lượng Houthi và chính phủ Yemen đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin giành quyền kiểm soát đảo Perim.