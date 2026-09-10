Theo Al Jazeera, các nguồn tin từ chính phủ Yemen ngày 10/9 đã xác nhận việc lực lượng Houthi giành quyền kiếm soát thành phố cảng Mocha và các khu vực ven Biển Đỏ.

"Các nguồn tin tại thực địa đều xác nhận Houthi đã tiến vào Mocha, còn các lực lượng của chính phủ đã rút lui. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Houthi chính thức tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này", Al Jazeera cho biết.

Ngoài thành phố Mocha, lực lượng Houthi cũng được cho là đã giành quyền kiểm soát đảo Zuqar ở phía nam Biển Đỏ "sau các đợt tấn công bằng tên lửa và một cuộc đổ bộ chớp nhoáng".

Lực lượng Houthi kiểm soát thành phố cảng Mocha ở Yemen. Ảnh: NYT

Việc kiểm soát Mocha sẽ đem lại lợi thế lớn cho Houthi trong việc phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb. Bab al-Mandab là tuyến vận tải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Tầm quan trọng của eo biển này gia tăng trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột Mỹ - Iran.

Bộ Ngoại giao Anh hiện đã lên tiếng phản đối Houthi vì nối lại giao tranh ở Yemen và liên tục tấn công Ảrập Xêút.

"Houthi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng này. Ảrập Xêút và chính phủ Yemen là các bên được quốc tế công nhận có quyền bảo vệ an ninh và chủ quyền của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Houthi chấm dứt ngay các hành động leo thang", thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ.

Căng thẳng giữa Houthi và Ảrập Xêút bắt đầu leo thang từ đầu tháng 8, sau khi nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố áp đặt "phong tỏa" trên biển Đỏ, đồng thời nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào tàu biển và các mục tiêu quân sự của Ảrập Xêút. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, đã có hơn 500 người thiệt mạng ở Yemen trong thời gian gần đây, trong khi gần 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa.