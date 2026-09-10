Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 9/9 khẳng định rằng bất kỳ hành động gây hấn của Houthi nhắm vào Ảrập Xêút cũng có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mecca.

"Nếu các cuộc tấn công của Houthi vẫn tiếp tục, hoặc tình trạng ở Yemen lan sang Ảrập Xêút, thì hiệp ước Mecca chắc chắn sẽ được kích hoạt. Mọi người không nên nghi ngờ điều đó, chúng tôi bị ràng buộc bởi các điều khoản của hiệp ước này và sẽ tuân thủ nếu cần thiết", ông Asif cho biết.

Lực lượng Houthi tấn công mục tiêu bên phía Ảrập Xêút. Ảnh: Jerusalem Post

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi và Ảrập Xêút đang liên tục tấn công lẫn nhau. Trong ngày 8/9, Houthi đã tiến hành tấn công hàng loạt khu vực ở miền nam Ảrập Xêút, khiến ít nhất 73 người bị thương. Tới ngày 9/9, Ảrập Xêút đáp trả bằng việc không kích các tỉnh Marib, al-Jawf và Taiz của Yemen.

Căng thẳng giữa Houthi và Ảrập Xêút bắt đầu leo thang từ đầu tháng 8, sau khi nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố áp đặt "phong tỏa" trên biển Đỏ, đồng thời nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào tàu biển và các mục tiêu quân sự của Ảrập Xêút.

Cách đây một tháng, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan đã ký kết "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca" nhằm tăng cường an ninh tập thể. Đáng chú ý, hiệp ước này quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong ba nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên" và tất cả quốc gia phải can thiệp nếu một nước thành viên bị tấn công. Cơ chế này tương tự với Điều 5 của NATO.