Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 10/9, IRGC cho biết đã tấn công thuyền do thám không người lái của Mỹ mang số hiệu 5838 đang hoạt động gần tuyến đường thủy chiến lược Hormuz. IRGC cũng công bố hình ảnh chiếc Saildrone Explorer đang bốc cháy trên mặt biển.

Video: IRGC

"Trong những ngày qua, vì lo sợ khi phải tiếp cận và đối đầu với các chiến binh Hồi giáo, quân đội Mỹ đã điều động các tàu thuyền không người lái của mình tới eo biển Hormuz”, IRGC cho hay, đồng thời nhấn mạnh Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát và "giám sát tình báo" của Iran. IRGC cảnh báo "bất kỳ sự hiện diện thù địch nào tại eo biển chiến lược này đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công” của các lực lượng Tehran.

Cho đến hiện tại, quân đội Mỹ vẫn chưa xác nhận việc mất khí tài trên.

Theo đài RT, Saildrone Explorer, dài khoảng 7m là thuyền buồm không người lái được trang bị camera, cảm biến và hệ thống liên lạc phục vụ công tác theo dõi và trinh sát hàng hải. Hải quân Mỹ trước đó đã triển khai phương tiện mặt nước tự hành này cùng Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 đóng tại Bahrain, đơn vị chuyên tích hợp các hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động trong khu vực.

Sự việc mới nhất diễn ra chỉ 2 ngày sau khi IRGC bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Hình ảnh do Tehran công bố cho thấy thiết bị này có vẻ là mẫu Dive-LD do công ty Anduril chế tạo và được đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ năm 2025. Lầu Năm Góc đã thừa nhận việc mất tàu lặn này nhưng khẳng định phương tiện đã cũ hỏng và không chứa dữ liệu nhạy cảm hay thiết bị mật nào.

Các vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải giữa Washington và Tehran đang leo thang. Quân Mỹ đã phá hủy một số tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC bắn tên lửa đạn đạo vào các chiến hạm Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng tấn công các tàu của Mỹ và tàu chở dầu thương mại bị Tehran cáo buộc vi phạm các quy định hạn chế quanh eo biển Hormuz.

Cuộc đối đầu này đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới và đẩy giá dầu thô Brent lên trên mức 107 USD/thùng. Ở khu vực xa hơn về phía tây, lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen cũng đang gia tăng kiểm soát đối với eo biển Bab al-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải huyết mạch khác nối liền Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.