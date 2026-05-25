Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) liên tục phát đi thông báo về tình hình vận hành hệ thống điện trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Theo đó, ngày 24/5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 48.729 MW (vào thời điểm 21h50), sản lượng tiêu thụ đạt 1,044 tỷ kWh.

NSMO nhấn mạnh, thông thường nhu cầu tiêu thụ điện ngày Chủ nhật sẽ giảm, chỉ bằng khoảng 80-85% so với ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật (ngày 24/5), công suất phụ tải cực đại của miền Bắc đạt 26.595 MW vào lúc 22h15, không chỉ vượt mức của nhiều ngày làm việc trước đó mà còn lập kỷ lục mới từ đầu năm 2026, cao hơn 176 MW so với ngày 15/5.

Để đáp ứng nhu cầu điện tăng vọt, hệ thống huy động mạnh các nguồn nhiệt điện than với sản lượng hơn 564 triệu kWh, thủy điện hơn 273 triệu kWh, nhiệt điện dầu FO 0,3 triệu kWh, tuabin khí 59,1 triệu kWh, điện sinh khối 4,5 triệu kWh, điện gió 31,6 triệu kWh.

Ngoài ra, nguồn điện mặt trời đóng góp 52,6 triệu kWh, điện mặt trời mái nhà đầu cực (ước tính) 44,2 triệu kWh và nguồn điện khác là 14,3 triệu kWh.

Phụ tải điện toàn quốc tiếp tục duy trì trên ngưỡng 1 tỷ kWh/ngày trong đợt nắng nóng. Ảnh: EVNNPC/NĐN EVN.

Đáng chú ý, cập nhật đến 17h ngày 25/5, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h40) đạt 55.196 MW. Công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15/5. Công suất tại miền Trung, miền Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW.

Dự kiến cao điểm 22h, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 53.600 MW và 29.300 MW.

Theo NSMO, đợt nắng nóng gay gắt đang khiến nhu cầu điện tại miền Bắc tăng rất nhanh. Phụ tải khu vực này dự kiến vượt mốc 29.000 MW trong giờ cao điểm tối, cao hơn khoảng 1.300 MW (tương đương 4,8%) so với thời điểm đầu giờ chiều.

Con số này đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026, vượt kỷ lục vận hành miền Bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4/8/2025 tại miền Bắc là 28.187 MW).

Ngày 26/5, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Ninh Bình và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 27-28/5.

Dự kiến công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia/miền Bắc vào cao điểm 22h có thể lên tới 55.519/30.134 MW, cao hơn xấp xỉ 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia dự kiến vọt lên là 1,188 tỷ kWh.

Theo đó, NSMO tiếp tục duy trì vận hành các nhà máy điện khí LNG với tổng công suất hơn 3.000 MW, gồm Nhơn Trạch 3 (812 MW), Nhơn Trạch 4 (812 MW) và một số tổ máy tại Phú Mỹ.

Đồng thời, tiếp tục duy trì vận hành các tổ máy chạy LNG với tổng công suất 3.034 MW gồm: GT1 Nhơn Trạch 3 (812 MW); GT2 Nhơn Trạch 4 (812 MW); GT1, GT2 Phú Mỹ 22 (2x345 MW); GT1, GT2 Phú Mỹ 3 (2x360 MW).

Song song đó, duy trì vận hành các tổ máy chạy dầu FO như S1, S2 Ô Môn I (2x330 MW).

Với các tổ máy chạy dầu còn lại có tổng công suất 376 MW, bao gồm tổ máy S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO), NSMO sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến phụ tải để huy động khi cần thiết.

Theo NSMO, chiến lược huy động các nguồn điện chạy LNG và nguồn chạy dầu nhằm thực hiện mục tiêu kép: đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia trong các khung giờ cao điểm; chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.

Trước áp lực phụ tải mùa hè, NSMO cũng đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường từ tháng 6/2026 nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện ra khỏi khung giờ cao điểm 17h30-22h30.